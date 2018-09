'Telecinco': Jordi González deja en cueros a Pilar Eyre al destapar su 'folleteo' con Julio Iglesias

Hay pocas cosas que suban tanto la audiencia en la televisión española que un lío de cuernos o un 'affaire' sexual estrambótico. Y eso lo tiene claro el capo Paolo Vasile y todos los que trabajan a sus órdenes en Telecinco (Pilar Eyre se hace la picha un lío y desvela quién la "tiene más larga" en Casa Real).

Jordi González, que necesita afianzarse en el puesto y quiere tener contento a Vasile, puso en aprietos a Pilar Eyre este 5 de septiembre de 2018 en Hechos reales.

En esta ocasión, el programa de Telecinco ponía la lupa en la figura de Julio Iglesias, el cantante español que más discos ha vendido en la historia - 300 millones de copias en todo el mundo-, además de ser conocido por la fama de conquistador (Pelea de verduleras: Pilar Eyre y Pilar Urbano se acusan mutuamente de echar mierda sobre la Casa Real).

El presentador puso sobre la mesa una pregunta muy comprometida a la escritora, que acabó totalmente sonrojada.

"Un momento, voy a poner en juego nuestra amistad, Pilar. Pero me gustaría preguntar por algo que pasó o no pasó en Ibiza. Y es que Pilar Eyre y Julio Iglesias tuvieron... no sé si un affaire".

Acto seguido, fue más directo:

"¡Te voy a matar! Desde luego... sacarme estos temas. ¡Hace 150 años de esto!", se lamentó Eyre, más falsa que un euro de madera.

Haciéndose la avergonzada, Pilar describió cómo fue la noche de seducción:

"Le fui a hacer una entrevista, me cautivó, me sedujo con su labia, me puso el último disco, me regalo una camiseta, se la quitó y se quedó semidesnudo delante de mí y me la puso".