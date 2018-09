Triste adiós a esta presentadora de la BBC que acababa de anunciar que le quedaban días de vida

Rachel Bland, una conocida periodista de la BBC y la emisora Radio 5 de la cadena británica, ha fallecido este miércoles después de haber sorprendido a sus seguidores anunciado el pasado lunes que le quedaban unos días de vida, según sq.

Bland, de 40 años, fue relatando su enfermedad en un podcast titulado “Tú, yo y la gran C”. Pero el 3 de septiembre publicó un tuit en el informaba de un durísimo giro de los acontecimientos, contando una mala noticia que le habían dado los médicos.

Our beautiful, courageous Rachael died peacefully this morning surrounded by her close family. We are crushed but she would want me to thank everyone who took an interest in her story or sent messages of support. You’ll never know how much they meant to her. Steve and Freddie xxx pic.twitter.com/soq7YHvF9u