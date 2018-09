Rivera saca la artillería contra TV3: "Esta casa es un aparato de propaganda al servicio de la causa separatista"

No se ha cortado. Albert Rivera ha sacado toda la artillería en TV3 y su víctima ha sido una de sus periodistas más conocidas, la presentadora de 'Els Matins' Lídia Herrera.--La sectaria TV3 dice que el facineroso que rompió la nariz a una mujer por quitar lazos actuó "por civismo"--

Heredia intentó buscarle las cosquillas a Rivera con la siguiente pregunta: "¿Yo o cualquier trabajador de TV3 puede ir con seguridad a una manifestación convocada por ustedes?", cuestionó en relación a la agresión que sufrió un cámara de Telemadrid que fue confundido por un trabajador de TV3.

A partir de ahí, se armó la de San Quintín. Ambos han protagonizado un fuerte y largo encontronazo.

Han sido más de 15 minutos de reproches mutuos donde el líder de Ciudadanos ha acusado al canal público catalán de ser "un aparato de propaganda independentista".

Ha asegurado el político 'naranja', ante una Heredia que se lo ha tomado por lo personal: "¿Usted me lo está diciendo a mi?, ¿usted ha mirado últimamente este programa?".

Rivera continuaba con su ataque a TV3 de esta manera:

Se hace propaganda del independentismo cada día, se insulta a la líder de la oposición por su origen andaluz. Me gustaría que TV3 representara a todos los catalanes

Y le ha puesto varios ejemplos más, por si a Heredia le quedaba alguna duda:

Un año después del golpe de Estado y no tiene ninguna pregunta sobre ello. Yo vengo a esta casa y no me pregunta nada.