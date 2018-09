Carmona e Inda se las tienen tiesas: "¡Yo solo te llamo en privado, lo sabes y no mientas, para reírme de ti!"

En este periodo estival ha funcionado muy bien en 'El Programa del Verano' de Telecinco le binomio Antonio Miguel Carmona - Eduardo Inda, y así lo han repetido este 7 de septiembre de 2018, sin defraudar el resultado final. Inda y Carmona se arremolinan en una bronca guerracivilista llamándose Francisco Franco y Adolf Hitler.

Carmona e Inda se desempeñaron a fondo desde sus respectivos lados de la bancada, intercambiando improperios y opiniones diferentes, casi siempre en tono jocoso y divertido, arremolinados en un debate sin fin y copando todo el interés de la tertulia:

La cosa iría subiendo decibelios hasta llegar a la chanza:

Carmona: Lo que plantea Inda es que se tendrían que subir los impuestos.

Inda: No, no, yo estoy en contra de las subidas de impuestos por sistema. Igual que tú aunque en público digas lo contrario.

Carmona: No, yo digo lo mismo en público y en privado, pero déjame que te lo explique. [...] Te lo acabo de explicar con botellas y vasos... ¡Solo me falta una tiza!

Inda: Eso hazlo con tus alumnos que así salen...

Carmona: ¡Matricúlate!

Pilar de la Granja: ¡Pero qué desayunáis!

Joaquín Prat: Hombre Inda, que Carmona es muy buen profesor...

Inda: Yo tengo serias dudas.

Carmona: No tienes serias dudas cuando me llamas y me preguntas cosas de economía...

Inda: Yo solo te llamo y lo sabes, y no mientas, para reírme de ti cuando ganamos Copas de Europa...