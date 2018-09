El asalto de PSOE y Podemos a RTVE era esto: Fortes sienta en su plató al 'chequista' Antonio Maestre

¿Recuerdan cuando hace justo dos años, en el mes de septiembre de 2016, Xabier Fortes soltaba burradas en su Twitter porque en TVE había tertulianos de "extrema derecha"?--Ana Blanco y Pilar García Muñiz dejan con el culo al aire a 'El Lechero' Fortes: "¿Manipulación? Habría que preguntárselo a él"--

Pues bien, tanto le debía doler al entonces factotum del Consejo de Informativos ese hecho que en cuanto ha cogido las riendas de 'Los Desayunos' ha oscilado el péndulo que da gusto: un izquierdista radical como Antonio Maestre, que no necesita presentación, sentado y cobrando de la tele pública.--'El Lechero' Xabier Fortes se lleva el premio gordo tras pasearse por laSexta insultando a compañeros de TVE--

Hace dos años, Fortes criticó que Víctor Arribas, entonces presentador de 'La noche en 24 horas' y recientemente fulminado por Rosa María Mateo contase en su mesa de debate con Ignacio Camacho (ABC), Carmen Tomás (13tv), Chani Pérez Henares (Promecal) y el profesor Julio César Herrero.--La maquinaria de Vertele, siguiendo indicaciones de su jefe Escolar, echa el resto para ocultar el castañazo que se ha metido 'El Lechero' Fortes en su debut--

La nómina de tertulianos fue calificada así: "dos de extrema derecha y uno conservador", en clara alusión a los tres primeros.--Un colectivo feminista de RTVE se lleva el zasca de su vida por alabar que ahora Fortes lleve tertulianas--

"Trato de no cabrearme y ser bueno", decía Fortes a sus seguidores, haciéndoles partícipes de su disgusto. "No me pidan que me calle. Estoy harto", añadió, en alusión a la presencia de periodistas no de su gusto en los programas informativos y de debate de TVE.--Fortes se pone chulo y en vez de rectificar, culpa al directo y a la situación "de ruido y furia" para justificar su cagada con Rivera--

Pues ahora que tiene un programa, no ha tenido reparo en contar con comunistas radicales en 'Los Desayunos'.--García Egea abusa del suplantador Fortes en su propio plató: "¿A Iglesias y Sánchez ahora se les ha caído el lazo naranja o qué?"--

Antonio Maestre, conocido por llenar laSexta Noche de soflamas políticas, es desde este 7 de septiembre de 2018 nuevo tertuliano de TVE.--Pedrojota aplaude la purga soviética en TVE y a cambio le premian con un puesto de tertuliano con 'El Lechero' Fortes--.

Vídeo relacionado:

Los separatistas ya mandan en TVE: Fortes se refiere a Cataluña como a un estado independiente