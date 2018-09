Jordi González “amenaza” a Mediaset y advierte a Jorge Javier tras su despido de Telecinco

Ya se lo contamos en su día en Periodista Digital, Telecinco se inclinaba sorprendentemente por Jorge Javier Vázquez para presentar la nueva edición de Gran Hermano VIP, la gran apuesta de esta temporada de Mediaset, y relegaba de esta manera a su presentador "titular", Jordi González, que no asimilaba nada bien el recambio.

González se quedaba así sin "su" programa y Telecinco le compensaba con un espacio veraniego de debate y actualidad Hechos reales. Un regalo envenenado por el pobre interés que suele suscitar en la audiencia este tipo de formatos y aún más en tiempo de asueto estival. Después de semanas en antena, el programa se despedía este miércoles por la puerta de atrás y con tan solo un 9'6% de cuota de pantalla.

Para Telecinco, que no ha tenido un buen mes de agosto y sí su rival directo Antena 3, el programa de Jordi González era todo una rémora y no le ha temblado el pulso a la hora de cancelarlo definitivamente. Según ha podido saber Periodista Digital de fuentes próximas a la cadena, en la productora había ciertas esperanzas a que se cumpliese la promesa de Mediaset que apuntaba a que tras el verano se reubicaría Hechos reales en otro lugar de la parrilla. Algo que no va a ocurrir.

De esta forma, el presentador catalán asumía la realidad y se despedía de la audiencia con toda una declaración de intenciones y un mensaje para los de Paolo Vasile: "me voy pero volveré pronto". Y no sabemos dónde volverá exactamente porque Telecinco no tiene en mente proyectos televisivos para González a corto y medio plazo.

Y también lanzaba mensaje oculto y subliminal para quien le ha quitado su programa, Jorge Javier Vázquez, al afirmar que se iba de vacaciones "Yo he trabajado súper a gusto, tanto es así que me voy de vacaciones mañana pero para volver pronto. Nos vamos, buenas noches, adiós", decía literalmente Jordi González quizás para evidenciar en público que no tiene interés alguno en lo que pueda ocurrir con el estreno de Gran Hermano VIP.

¿Volverá pronto porque se estrellará, como ya lo hiciera en Gran Hermano Revolution, Jorge Javier con la edición VIP de la casa de Guadalix de la Sierra? Se puede interpretar así desde luego pero lo que no es matizable es el enorme enfado que Jordi tiene con Vázquez y con la dirección de Mediaset.