El bocazas Kiko Matamoros revela la afición mas oscura de Lydia Lozano

La relación entre Kiko Matamoros y Lydia Lozano siempre ha sido como una montaña rusa (María Patiño no se corta y califica de 'cínico' a Kiko Matamoros, que responde tirándole un beso).

Ambos han protagonizado fuertes enfrentamientos en Sálvame y nunca se han cortado a la hora de lanzarse duras acusaciones el uno contra el otro. A veces con humor y otras con rencor (Mila Ximénez hasta el 'moño' del continuo desprecio de Matamoros a 'Salvame').



La última discusión en la que los dos colaboradores se han enzarzado se produjo la semana pasada cuando Matamoros acusó a Lozano de ser una "traidora".

El enfrentamiento comenzó por unas supuestas fotografías comprometidas de Kiko Matamoros en un "sitio de lucecitas" que Lydia Lozano pretendía vender, según recoge ecoteuve.



Una denuncia que no sentó nada bien a la periodista y que no dudó en desmentir.

"Nunca he querido negociar con esas imágenes. A pesar de que son en un garito de luces, no me sorprendieron", aseguró la colaboradora. A lo que Matamoros no tardó en contestar : "¡Cómo te va a llamar la atención verme en un bar 'de lucecitas' si tú los frecuentas!".