La peligrosa lista negra de Belén Esteban para su boda que deja a Telecinco temblando

No se lleva Paz Padilla muy bien con sus compañeros de Sálvame, y acaba de ingresar en una peligrosa lista que ha elaborado la rencorosa Belén Esteban, que según ha revelado a Lecturas se casa el 22 de junio de 2019 en Alcalá de Henares con su adorado Miguel Marcos.

La princesa del pueblo ha revelado que a Miguel le hubiera gustado casarse por la iglesia, pero eso no va a ser posible. La colaboradora de Sálvame pidió la nulidad eclesiástica de su antiguo matrimonio en 2014, pero por el momento no le ha sido concedida.

De todos modos, no ha descartado casarse en un futuro por la iglesia si le dan más adelante la nulidad porque “a Miguel le hace ilusión”.la misma parece que la andaluza no termina de progresar adecuadamente. Siempre se rumorea que la relación entre Padilla y los colaboradores del programa de Mediaset no hay tan buen rollo como entre el resto de ellos y siempre suceden cosas a su alrededor que acaban reforzando estas sospechas.

Y la boda de Belén Esteban no iba a ser una excepción, según informa 'EsDiario'. Ha sido anunciar su boda con Miguel a bombo y platillo y Kiko Hernández ya ha destapado que Paz Padilla estará entre los integrantes de la "lista de negra" de no invitados. ¡Menuda es Belén con sus no-amigos! ¡Para echarse a temblar!

Según Hernández, la propia Belén le confirmó que no invitará a la presentadora y ya que estaba añadió: "Además, ella no quiere ir".

Claro que no es la única que forma parte de la lista negra en la que también figurarían, según Kiko, Laura Fa, Antonio Tejado, Rafa Mora, Diego Arrabal, María Lapiedra y Gustavo González.