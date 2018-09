Le llueven las críticas a 'El Hormiguero' por este detalle en su entrevista a Melendi

El cantante Ramón Melendi ha acudido a divertirse a El Hormiguero y ha entrado en el Club Platino, es decir, que ha visitado el programa de Pablo Motos en 14 ocasiones, según huffingtonpost.

Melendi ha presentado su canción Déjala que baile de su disco Ahora, por el que ha recibido el disco de Platino.

Motos ha repasado todas las visitas del cantante al programa y se ha visto un importante cambio de imagen. Además, a los pocos minutos de empezar el espacio televisivo, la etiqueta con la que los espectadores han comentado El Hormiguero se ha convertido en una de las más comentadas en Twitter.

Melendi ha anunciado por sorpresa que será coach de La Voz, el talent show musical que pasa de Telecinco a Antena 3.

Pero muchos espectadores no están contentos con el paso de Melendi por el programa ya que consideran que no ha sido el protagonista y que no ha hablado ni de su gira ni de su disco.

Muchos han cargado con dureza contra el programa por no dedicar el tiempo suficiente al invitado. Además, los espectadores consideran que la nueva sección de Nuria Roca —en la que se ha dedicado a abrir una cuenta de Instagram a Motos— ha quitado mucho protagonismo a Melendi.

La entrevista que le han hecho ha sido una mierda.#MelendiEH — Ramón Melendi (@ramonn_melendi) 6 de septiembre de 2018

Me encanta haberme tragado el programa para ver a Nuria Roca, Pilar Rubio y a un sillón al que le tiran agua. #MelendiEH — Jessica 🦇💯 (@Jessicabg97) 6 de septiembre de 2018