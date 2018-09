Albert Castillón machaca al locutor que pedía el voto para Pujol para disgusto de Susanna Griso

Bronca por todo lo alto en 'Espejo Público', con una Susanna Griso que no sabía ni donde meterse después de que su colaborador Albert Castillón le haya cantado las 40 al empresario y periodista Justo Molinero, al que ha acusado de estar a sueldo y subvencionado por los gobiernos independentistas de la Generalitat.

Castillón ha hecho un repaso de todos los gobiernos nacionalistas que han prestado apoyo económico a los proyectos radiofónicos de Molinero, que se ha defendido como ha podido asegurando que lo que él recibía eran "campañas de publicidad".

Griso ha intentado templar los ánimos y por un momento parecía que la cosa se serenaba y que se iba a sellar con dos besos, pero ante las dudas de Castillón, que no estaba muy por la labor, Molinero se ha largado del plató: "No te doy nada porque no te mereces una mierda".

Castillón: Fuiste simpatizante de Unió Democrática. Artur Mas te quiso cerrar la emisora y te fuiste con Oriol Junqueras Molinero: Junqueras como alcalde me invitó como pregonero de la Semana Santa de Sant Vicent del Horts. Interés ninguno. A Pujol no le invito a la radio para que me dÉ algo. Castillón: Pero si nunca te dejo de dar cosas. Todas las frecuencias Molinero: Estás mintiendo. En la época de Pujol, nos dieron una emisora en Rubí. Nada más. Cuando más emisoras nos dieron fueron con Montilla como presidente. Castillón: ¿Y no has recibido, como todos los medios de comunicación catalanes, ayudas, subvenciones...? Molinero: Nunca, jamás. Una cosa son campañas de publicidad y otra subvenciones Castillón: Mira, en Cataluña no hay medio de comunicación que no esté subvencionado, bien sea directamente, o bien por la publicidad [...] Molinero: ¿Pero por qué mientes? Estás mintiendo Griso: Vamos a serenarnos Castillón: Todo el mundo sabe los favores recibidos Griso: Yo no sé nada de los favores recibidos Castillón: Yo he vivido eso, los favores, las subvenciones, las simpatías de Convergencia, a cambio de provocar que el pueblo andaluz votase a Convergencia. Y ese favor de conseguir votos te lo pagaban de esa forma. Molinero: El único periodista que le ha preguntado a Pujol si ha robado he sido yo. Yo no tengo la boca hipotecada Griso: Ya basta, ya basta. Me voy con un mal sabor de boca. Me gustaría que en un aparte hablaseis los dos y resolváis vuestras diferencias. Molinero: Esto se solventa si él esta dispuesto a darme dos besos Castillón: ¿A estas alturas? En todo caso tú uno y yo otro. Es que besarte a ti... Molinero: No te doy nada porque no te mereces una mierda...anda ya.

