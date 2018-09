Paola Caruso reaparece embarazada y abandonada

Deberían ser los meses más felices de Paola Caruso, pero la modelo está pasando por uno de los peores momentos de su vida. Y es que la exconcursante de Supervivienes 2017 está embarazada… pero el padre del niño la ha dejado completamente sola, según sq.

En su entrevista más sincera para la revista italiana Chi Magazine, ha anunciado en exclusiva que está esperando un bebé del que fuera su pareja, Francesco Caserta. Sin embargo, Caruso ha confesado que el embarazo no está siendo tan idílico como imaginaba y asegura sentirse literalmente “abandonada” por el padre del bebé.

Paola aprovechó la aparición de la entrevista para anunciar la noticia a todos sus seguidores a través de Instagram, con un mensaje lleno de amor e ilusión por su inminente maternidad. “Dios me ha dado el mejor regalo que una mujer puede desear. Ahora depende de mí hacer honor y amarte más que a mi propia vida, mi hijo”, comentó.

Sin embargo, ha sorpredido a sus followers con la “no relación” que mantiene con el padre del niño: “estoy embarazada de 4 meses, pero el padre del niño ha huido”, confesó.

Desde marzo, Paola mantenía una relación con el empresario Francesco Caserta, propietario de una famosa cadena de supermercados. La pareja vivía en Mónaco y era muy habitual verlos en actitud muy cómplice, declarando su amor a los cuatro vientos en las redes.

Paola ha asegurado que la relación iba de maravilla y no entiende qué puede haber pasado para que su expareja haya decidido terminar su relación ahora que está embarazada.

“No entiendo lo que pasó, teníamos una casa nueva y estaba dentro de nuestros planes casarnos. Nunca me gustó su madre y creo que estaba condicionado por ella. Le ha dicho a mi abogado que soy una loca que se está inventando todo”, añadió Paola, a la vez que afirmó que “voy a pedir la prueba de paternidad, nunca pensé que tendría que hacer algo así”.

“Cuando me di cuenta que estaba embarazada, inmediatamente le dije a mi pareja y él estaba en el séptimo cielo. Vivimos juntos en su casa, todo fue perfecto, luego durante el verano se fue sin decir nada y me envió a los carabinieri y a su hermana para echarme de la casa”, contó en exclusiva para la publicación italiana.

Por último, Paola que cree que el entorno familiar de Francesco habría podido influir en su decisión de “abandonarla”. Pero la exsuperviviente ha confesado que sigue enamorada de él y que, si por ella fuera, querría una reconciliación:

“Estaría dispuesta a enterrar el hacha de guerra. Volvería con él pero no va a suceder. Le escribí en privado a la madre y, como respuesta, me bloqueó en las redes sociales. No dejo de creer en nosotros.”