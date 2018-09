Francisco Marhuenda vapulea a Jesús Cintora por masajear como un bobo a Sánchez: "No seas fanático"

El rifirrafe habitual de todos los sábados en 'laSexta Noche' no podía faltar a su cita el 8 de septiembre de 2018. En esta ocasión, aprovechando los cien días de Pedro Sánchez en La Moncloa, la primera pieza del programa se aprovechó para analizar lo que ha sido su gestión.

Uno de los periodistas más defensores de la labor del líder socialista fue Jesús Cintora que, pese a reconocer que el Ejecutivo actual ha tenido que hacer varias rectificaciones, le daba un voto de confianza y esgrimía la famosa bandera de los cien días de gracias.

Lo que sucede que el expresentador de 'Las Mañanas de Cuatro' fue más allá y arremetió contra los planteamientos de Francisco Marhuenda y ahí se armó el belén.

Jesús Cintora: "Hablaba Paco Marhuenda de las ovejitas y haciendo beee, beee. Yo insisto, de estos quiero ver lo que hacen, pero me acuerdo lo que hicieron los anteriores, que llegaron al poder diciéndole a los españoles que no iban a recortar la sanidad y recortaron la sanidad, no iban a recortar la educación y recortaron la educación, no iban a hacer amnistías fiscales e hicieron amnistías fiscales, no iban a subir los impuestos y subieron los impuestos. Estos sólo llevan cien días".

Paco Marhuenda: "Jesús, si vas a hacer un análisis serio, no se puede ser tan fanático como lo eres tú, te lo digo con cariño. Yo entiendo que no sabes de economía, eres muy buen periodista y tocas de oído".

Jesús Cintora: "Paco, yo no te he descalificado, pero me gustaría que fueras a los hechos y a los datos sin descalificar".

Paco Marhuenda: "Mira, situación económica de España en diciembre de 2011 después de la brillante gestión del PSOE: al borde de la quiebra, déficit público, deuda pública, 400.000 millones, ¿es que no te has enterado?".