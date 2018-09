Carlos Herrera dinamita TVE contando la verdad: delitos de odio y vejaciones a periodistas

Carlos Herrera no se ha cortado este lunes, 10 de septiembre, a la hora de contar en antena lo que verdaderamente está ocurriendo en la nueva Televisión Española (TVE) en manos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias (¿Dónde está Ana Pastor clamando a gritos por los purgados de RTVE como lo hacía cuando la purgaron a ella?).

Lo ha hecho en Herrera en COPE dentro de la sección que protagoniza el periodista Javier Negre que ha descrito a la perfección la "sed de venganza" que tienen los nuevos dirigentes de RTVE con Rosa María Mateo a la cabeza (¿Sabes cuál es el destino de los 77 represaliados de RTVE tras la purga de la soviética Rosa María Mateo?).

Pero no solo hay sed de venganza, la cosa es más grave de lo que en principio podría parecer y se ha aireado un panorama francamente preocupante, en la televisión pública de todos se está produciendo una "purga estalinista" (El 'soviet' fusila a Sergio Martín: lo manda de 'Los desayunos de TVE' a un programa de videojuegos).

"Se ha hecho una purga por motivos ideológicos y algunos de los afectados ya piensan denunciar a la actual dirección por un presunto delito de odio", ha explicado Negre quien además ha asegurado que dentro del ente televisivo "suenan tambores de guerra".

En concreto, desde que Podemos se hiciera con el control de Televisión Española se ha fulminado a 77 profesionales. Entre ellos destaca el del periodista Sergio Martín -que presentaba Los Desayunos- ha sido relegado a hablar de videojuegos. Jenaro Castro -director de Informe Semanal- ha sido degradado a redactor raso de Documentos TV.

Castro además ha sufrido en sus carnes el acoso de la nueva dirección que incluso quiere limitarle la libre circulación por los pasillos de Torrespaña.

Yolanda Chillida ha pasado de editar los desayunos a hacer reportajes de agricultura o Manuel Ventero cesado de director de Relaciones Institucionales del ente para irse al programa de Coro y Orquesta de TVE... Son algunos de los datos que se han aportado en Herrera en COPE y han señalado al auténtico responsable de esta depuración soviética: Fran Llorente, el periodista que dirigía los informativos de la TVE de José Luis Rodríguez Zapatero, y que ahora maneja un presupuesto de 1.000 millones de euros.

Pero lo peor de todo son los presuntos delitos de odio que se están produciendo en Torrespaña (Jesús Álvarez, icono de los deportes en TVE, tambien va al destierro en la 'purga sovietica' de TVE).

Caso llamativo es el del presentador Víctor Arribas, de él se ha puesto su cara por los pasillos de TVE encima de la fotografía de un perro. Además, de algunas periodistas se han colocado sus fotografías en el interior de una diana. Acciones que acabarán en los juzgados ya que los vejados están dispuestos a presentar denuncia.

Por otra parte, 18 contertulios de centro-derecha han sido fulminados de los programas de opinión de TVE por tres motivos: ser críticos con el independentismo, no comulgar con Pedro Sánchez o no contar con las simpatías de Podemos.

Por último, la purga superará el centenar de personas porque tanto en el PSOE como Podemos quieren "meter mano" en los 17 centros territoriales de RTVE y cesar así a sus directores y jefes de informativos.