Jordi Cruz le echa la bronca a Antonia Dell’Atte en el estreno de «MasterChef Celebrity»

Televisión Española estrenó la noche de este domingo la tercera edición de «MasterChef Celebrity», el spin off del popular programa de cocina protagonizado por personas famosas. Viendo la plantilla de cocineros que pasarán por lo fogones de TVE queda claro que esta será una temporada de lo más entretenida. Un total de trece aspirantes lucharán por convertirse en el mejor cocinero de la tele: Antonia Dell’Atte, Boris Izaguirre, Paz Vega, Mario Vaquerizo, Carmen Lomana, Santiago Segura, María Castro, Óscar Higares, Dafne Fernández, Iván Massagué, Ona Carbonell, Xuso Jones, Paula Prendes y Jaime Nava, según ABC.

Los concursantes de «MasterChef Celebrity» coincidieron todos al declarar que su paso por el programa ha sido una de sus experiencias profesionales más dura e intensa. Algunos, como María Castro, se prepararon con chefs profesionales como María Muñoz, y Ona Carbonell que pasó unas semanas aprendiendo en el Celler de Can Roca.

Mario Vaquerizo, el primer concursante en aparecer en escena, declaró que «a mis padres les sorprendió que entrase en "MasterChef", porque yo sólo hacía playback en la cocina. Y fue a los primeros que recurrí para aprender. Me dijeron que si me metía a concursante de "MasterChef" me iba a volver loco pero total, como ya lo estoy...».

«Lo más importante de MasterChef son los concursantes por eso cada año es nuevo. La esencia son ellos y nos van a dar mucho, se van a desnudar y los vamos a ver como son realmente», ha explicado Eva González, que vuelve a las cocinas tras haber sido madre. Los miembros del jurado siguen siendo Pepe Rodríguez Rey, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, que lucharán por sacar lo mejor de los aspirantes a chefs.

Semana a semana, los famosos trabajarán bajo presión y a contrarreloj para hacer platos de auténticas estrellas Michelin. Y todo por una buena causa: ganar 75.000 euros para la ONG que elija y suceder a Miguel Ángel Muñoz y Saúl Craviotto como «MasterChef Celebrity» España. Además, los dos aspirantes que lleguen a la prueba final se formarán con un curso de cocina creativa en el Basque Culinary Center.

Para inaugurar la temporada, «MasterChef» puso a los concursantes a preparar una receta improvisada con los ingredientes que les daban para que, en un tono relajado, se fuesen presentando ante los espectadores. Pero pronto se acabó la tregua y empezó la competición abierta. Se colocó una «caja misteriosa» para cada dos concursantes, que debían negociar para repartirse los ingredientes con los que luego cocinarían.

Ya en ese momento surgieron las primeras discrepancias y roces entre los concursantes. Boris Izaguirre y Antonia Dell’Atte discutieron para ver quién se quedaba con el romero, ya que los dos lo querían para su plato. Al final, él acabó cediendo, le dejó el ingrediente a su compañera y poco después hicieron las paces. Le salió redonda la jugada al venezolano, pues su plató resultó ser el que mñas gustó al jurado pese a su pésima presentación: «El emplatado me parece una mariconada, y ya soy bastante maricón como para serlo más».

La misma Antonia protagonizó otro encontronazo antes de que terminase la prueba, pero esta vez con el juez Jordi Cruz. «No sabes escuchar a este jurado sin callarte», le afeó el cocinero, «me preocupa saber si vas a tener la paciencia para escuchar y aprender que necesitas». Los ánimos se calmaron pronto, pero Jordi Cruz ya había dejado claro que estos meses de vacaciones no le han hecho volver más relajado. Poco después no tuvo reparos en decir ante los concursantes que su favorito era Mario Vaquerizo.

La primera prueba la ganó junto a Óscar junto a Boris, quedando así como capitanes para la prueba de exteriores. Esta tuvo lugar en la Gran Vía madrileña, donde el programa quiso rendirle homenaje a los musicales y, especialmente, a Billy Elliot. Los equipos tuvieron que cocinar para los actores y trabajadores del musical (unas 100 personas) un menú a base de quiche, merluza y solomillo.

Durante esta prueba Carmen Lomana reconoció que estaba cortando una cebolla por primera vez en su vida y Pepe se burló de ella: «Si quieres un pinche pídelo, ¿eh? Aquí nadie puede perder su estatus». La prueba la ganó el equipo de Boris, por lo que fue el equipo de Óscar el que se enfrentó a una prueba de eliminación en la que tuvieron que preparar veinte bombones. Al final fue Paula Prendes quien vio terminada su andanza en el programa nada más comenzarla.

