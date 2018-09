'Masterchef Celebrity': Paula Prendes, primera expulsada tras el 'bombón envenenado' de Antonia Dell'Atte

Vuelve el espectáculo. TVE estrenó este 9 de septiembre de 2018 la tercera edición de Masterchef Celebrity (Descubra el mal rollo que hay entre los concursantes de 'Masterchef Celebrity 3' tras las cámaras).

Eva González, Pepe Rodríguez, Samantha y Jordi Cruz abrieron de nuevo las cocinas del talent culinario de La 1 para recibir a los catorce famosos que se han atrevido a ponerse el delantal del programa ('Masterchef Celebrity’: La "mariconada" que critica muy enfadado Boris Izaguirre).

La primera entrega de la temporada ha estado marcada por la presentación de los concursantes y la aparición de las primeras alianzas y enfrentamientos entre ellos. Todo ello provocó que el talent se cobrara a su primera víctima: Paula Prendes, que no pudo contener las lágrimas mostrando su frustración en su despedida ('Masterchef Celebrity’: Carmen Lomana cocina un plato venenoso).

La presentadora y actriz se convirtió en la primera expulsada de Masterchef Celebrity 3 tras una complicada prueba de eliminación en la que los aspirantes debían reproducir tres bombones diferentes de entre una amplia variedad propuesta.

Antonia Dell'Atte, capitana del equipo vencedor de la prueba de exteriores, fue la encargada de decidir qué bombones debía realizar cada uno de sus compañeros. Así pues, encomendó a Paula Prendes el reto de hacer tres de los chocolates más complicados, una decisión que no sentó nada bien a la asturiana.

Ona Carbonell, Dafne Fernández y Paula Prendes fueron las que peores elaboraciones realizaron.

Sin embargo, el jurado no perdonó que la colaboradora de Zapeando no vertiera el relleno en todos los bombones de su remesa.

Paula Prendes no pudo contener las lágrimas, frustrada con la realización de la prueba:

"Estoy tristísima. He hecho todo el trabajo pero no ha salido. Me encuentro fatal, de verdad. Tengo una rabia dentro, y una pena... he ejecutado mal el bombón, obviamente. Siento una rabia terrible porque tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros. Me he preparado bastante y me siento fatal".