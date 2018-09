Espinar saca pecho aferrándose al brazo de Carmena y Ana Rosa Quintana se lo parte: "¡No dices lo mismo que ella!"

Cuando el portavoz elegido por Podemos para enfrentarse a alguna televisión para dar explicaciones es Ramón Espinar, algo va a pasar. Y no decepcionó este 11 de septiembre de 2018, apenas unas horas después de que Manuela Carmena confirmara que se presentará a la alcaldía de nuevo, pero huyendo de Ahora Madrid (Podemos) y con una plataforma distinta -tal vez incluso incorporando a socialistas-.

Yo quiero ir con los mejores, pero ahí me quedo. He hablado con Pablo Iglesias por pura deferencia, igual que he enviado un mensaje a Pedro Sánchez. En las elecciones municipales no se eligen a candidatos ideológicos en general, sino gestores. El presidente de la Comunidad de Madrid elige a sus consejeros, el presidente del Gobierno a sus ministros, pero el alcalde no, tienen que venir determinados por las listas...