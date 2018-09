Fortes hace de TVE una copia zafia de TV3: entrevista-masaje a Elsa Artadi y sumisión absoluta a los postulados de los separatistas

La llegada del Once de Septiembre permitió a Xabier Fortes convertir el programa de 'Los Desayunos' de TVE en un espacio digno de la TV3 más golpista.

Fortes ejecutó una entrevista-masaje en toda regla a Elsa Artadi, portavoz del Gobierno catalán, a la que 'arrinconó' con preguntas tan comprometidas como ésta: "¿Qué pueden hacer los políticos para que el 11-S sea la fiesta de todos los catalanes?".

Lo curioso del asunto que se permitió decir ante Artadi que la Diada era la fiesta de la reinvidicación de las libertades autonómicas y del autogobierno catalán, lo que, a ojos -y oídos de su interlocutora- no era cierto, siempre desde su visión separatista de las cosas, y se permitió corregirle en directo: "No, la Diada no es la reivindicación del autogobierno, sino de las instituciones catalanas y están llamados todos los catalanes a participar". Y el presentador gallego, mudo.

Tras el esperpento de Fortes, el guion de 'Los Desayunos' de la pública, digno de la pluma de Valle-Inclán, continuó dando paso a los tertulianos. Artadi estaba en la gloria, no hay más que ver su cara de satisfacción en la foto del encabezado.

El remate llegó con el turno de pregunta del tertuliano Sergi Pamiés, de La Vanguardia, que puso broche a la entrevista con otra 'pregunta' (es un decir) memorable. Para los manuales de las Facultades:

Una curiosidad, ¿a que se debe la mezcla ayer en la marcha de incorporar la Llama del Canigó, que es una cosa del día de San Juan, con el Once de Septiembre? ¿Cuál es el invento simbólico nuevo?

Y ella tan feliz de poder explicarse: "bon día, Sergi. La idea era de volver la luz y la esperanza al Palacio de la Generalitat y de ahí escoger la Llama del Canigó".

Una forma de proceder y de preguntar que nada tuvo que ver con la aparición de Inés Arrimadas, líder de la oposición al golpismo, que tuvo que darle un baño de realidad a Fortes para ver si así le abría los ojos ante su ceguera de lo que en verdad ocurre en Cataluña.

