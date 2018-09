Pánico en TVE con la 'fake tesis' de Sánchez: 'El Lechero' y sus tertulianos caniches callan muertos de miedo

La incomodidad en el plató de 'Los Desayunos' soviéticos de RTVE se podía percibir a kilómetros de distancia. A 'El Lechero' Xabier Fortes no le ha quedado más remedio que tratar el tema de la 'fake tesis' de Pedro Sánchez. Fortes se ha cuidado de no dar ninguna opinión dejando esa responsabilidad en lo publicado por el diario ABC.

Todo lo contrario a cuando habla de Franco, donde se permite comentarios irónicos contra el nieto de Franco y cosas por el estilo. El tema le pone cachondo.

Pero con el tema de la tesis se notaba que no sabía de qué iba la cosa. Que no tenía ni idea y que lo iba a despachar entre brumas. Los tertulianos, esos que cobran de nuestros impuestos, estaban muertos de miedo. Tras una conexión con Javier Chicote, periodista de ABC que estudió los plagios, en la que Fortes se limitó a hacer solo unas vagas preguntas, empezaron a balbucear.

Miguel Angel Liso (Grupo Zeta) dijo que le parecía "normal" que Sánchez se hubiera apoyado en Carlos Ocaña. "Es lo habitual en este tipo de trabajos. Se está sacando de madre todo el asunto. No sabemos si Ocaña es el 'negro' como se está diciendo".

Liso parece desconocer que el trabajo académico del líder socialista se pudo elaborar gracias a la información que le facilitó Ocaña con pleno poder en el Ministerio de Industria.--Este es el 'negro' que le escribió la 'fake tesis' a Pedro Sánchez--

El asesor se encontraba en ese momento preparando un informe sobre diplomacia económica y toda esa información se la trasladó para su tesis, algo ilegal porque se supone que la tesis emerge de un trabajo de investigación.--La llamada de socorro del indocto Sánchez en Twitter porque su tesis era toda una pega--

Fue tal el apoyo de Industria que en marzo de 2017 el ex ministro Sebastián reconoció en un foro privado, organizado por el Ateneo de Palencia en un restaurante de Madrid, que «el 90% del libro de Sánchez», como destapó VozPopuli.

El que se lució fue Carlos Cué, el periodista de El País, periódico volcado en cuerpo y alma en defender al presidente.

"No creo que seamos expertos ni el compañero de ABC tampoco lo es, ni yo soy experto para hablar de si es un trabajo fraudulento. Eso solo lo puede hacer un grupo de expertos", dijo poniéndose de perfil. No era lo que decían en su periódico cuando crucificaban a Cifuentes o a Casado.--La tesis no es de Sánchez: copió párrafos completos de obras y artículos de otros autores sin entrecomillar--

Carmen Remírez de Ganuza (El Mundo) también se escudó en que no era experta pero se sacó de la manga algo ininteligible (como lo eran sus crónicas en la revista Época) que no entendió nadie. "Esto no tiene nada que ver con Ocaña, pero habrá que estudiar lo datos de ABC", dijo. Leonor Mayor, de La Vanguardia, guardó un prudente silencio sobre el tema.

Conclusión: no son expertos y no pueden decir si Sánchez cometió plagio.

La traca final fue cuando a Fortes le soplaron por el pinganillo que "Javier Chicote ha sido también profesor de la Universidad Camilo José Cela". Como dejando caer qie todo era una vendetta del redactor de ABC por no trabajar más en la Universidad. No se puede ser más ruín.

Luego entrevistó a Ander Gil, del PSOE, que dijo que ABC hacía 'fake news'. Fortes no dijo una palabra en defensa del periódico. Toma nota, Bieito, cuando le veas en la tertulia.