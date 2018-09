Brutal show en Telecinco: la franquista no soporta más y se marcha en directo poniendo a parir a un tertuliano

Podría este haber sido el último 'acto de servicio' de Pilar Gutiérrez a 'Ya es mediodía', Sonsoles Ónega y Telecinco, cerrando así el verano glorioso que les ha dado, y marchándose como llegó: largándose en directo e insultando de paso. La portavoz franquista Pilar Gutiérrez podría ir a 'Sálvame' en cualquier momento y a nadie le debería extrañar.

Pilar Gutiérrez antes del periodo estival era una franquista, portavoz de Movimiento Nacional, pero gracias a la televisión y sobre todo a Mediaset, y con el tema de la exhumación de los restos de Franco, hoy es 'la franquista más famosa de España'. Su forma de hacer y desenvolverse en directo, sin pelos en la lengua y enfrentándose con quien fuera, funcionó rápidamente en las tertulias del género, y en los programas se frotaban las manos con sus intervenciones. La franquista de Telecinco y la radical Fallarás chocan frontalmente otra vez: "¡Qué traumas personales tiene usted!"

Este 13 de septiembre de 2018, en el mismo momento del mediodía en el que se votaba la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos en el Congreso, Pilar Gutiérrez, desde las puertas de la Cámara, vivía la última trifulca en 'Ya es mediodía', el programa que la 'vio nacer' y se aprovechó de ella, que bien lo sabe: "¿Si somos cuatro gatos... quién sube la audiencia cuando yo salgo?

La última gresca en directo la vivió la propia franquista con otros de la trinchera contraria; la casi consejera de RTVE y radical de izquierdas bastante exaltada Cristina Fallarás, y el exsocialista Alberto Sotillos.

Pilar Gutiérrez: ¡Pero qué tonterías dicen ustedes! ¡Ustedes me han llamado aquí al Congreso para filmarme! Que vean el vídeo de la manifestación del sábado pasado. ¿Pero qué dice usted? ¿Y quién sube la audiencia cuando yo salgo? Han estado aquí todos los medios internacionales entrevistándome... ¡Explíqueme usted porqué! ¿Usted está delirando o qué? ¡Pero qué mentiras dicen ustedes! ¡Me traen aquí donde no hay nadie y me dicen que no estoy con nadie! Adiós. Adiós. ¡Yo con este imbécil no hablo!