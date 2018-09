'Telecinco': Las indirectas que soltó María Teresa Campos en plató y nadie escuchó

Genio y fugura. Nos referimos, claro está, a la veterana María Teresa Campos, porque el 12 de septiembre de 2018 ha pasado ya a formar parte como un día clave de la historia de la televisión española.

Día en el que, tras varias semanas de incertidumbre, por fin veíamos el nuevo rostro de Carmen Borrego, la hija menor de María Teresa. Y en este día tan importante para la benjamina del clan, no podían faltar a su lado su madre y su hermana, Terelu.

Muy reacia a los bisturís y presumiendo durante años haber sido la única de las Campos que no había pasado por el quirófano, Carmen se sometió hace tan solo dos semanas a una intervención de cirugía estética para quitarse la papada. Un complejo que llevaba arrastrando durante mucho tiempo.

De rojo pasión y como si de una estrella de Hollywood se tratara, María Teresa Campos ha vuelto a pisar un plató de Telecinco para ver el cambio físico al que se han sometido sus hijas. Se trataba de la vuelta fugaz a la pequeña pantalla de la que un día fuera la reina del canal de Mediaset (hasta que llegó Ana Rosa).

Y es que desde que la cadena puso fin a ‘¡Qué tiempo tan feliz!‘ para sustituir dicho programa por ‘Viva la vida', espacio conducido por Toñi Moreno, María Teresa Campos sigue sin tener un hueco en la parrilla de Mediaset.

Una decisión que a la matriarca de las Campos nunca le sentó bien y que dejó traslucir en la última entrega de Las Campos.

Con ironía, suavemente, pensando más en el capo Vasile que en los espectadores, pero de forma inequívoca, María Teresa lanzo sus indirectas aprovechando un comentario de Carlota Corredera.

"Hay mucha expectación por ver a tus hijas pero, también por verte a ti. Hacía mucho que no veías a Telecinco", dijo la presentadora del especial de Las Campos.

"Ah, sí. Pero vamos, que existo", respondió la veterana comunicadora, mirando fijamente a cámara y esbozando una sonrisa.

Ahí no se quedó la cosa, porque cuando apareció su hija Terelu en plató también lanzó otro tirito al que casi nadie dio importancia.

"Por una vez, mamá, te voy a quitar el sitio", comentó Terelu cuando se sentó en la silla que hasta ese momento había sido utilizada por la matriarca del clan.

"Pero, ¿qué sitio?", respondió Campos.

Algunas risas se escucharon de fondo mientras el programa continuó analizando los cambios de imagen de sus hijas.

"A mí no me ofrecieron hacerme nada. Igual piensan que no tengo arreglo".