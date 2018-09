Una cabreadisima Antonia Dell’Atte va a demandar a sus compañeros de 'MasterChef Celebrity'

Masterchef Celebrity se estrenó el pasado domingo con unos excelentes datos de audiencia -un share del 24,7%-, pero también arranca con polémica incluida ('Masterchef Celebrity 3': El zasca de Santiago Segura 'Torrente' a Antonia Dell'Atte ).

Antonia Dell'Atte, ex del conde Lequio, asegura tajante que ha habido "italianofobia".

Antonia siempre ha sido muy guerrera... quizás demasiado. Y como concursante del siempre intenso MasterChef Celebrity, no iba a ser menos. Pero lo que nadie esperaba es encontrarse con los titulares que ha dejado esta semana su entrevista en la revista Lecturas.

"Me he dejado la piel. He venido para cocinar y cocinar, y no pensaba que había tanta competición y que todos querían lucirse".

Pero la bomba viene después, cuando la ex del conde Lequio asegura que ha habido "italianofobia" ('Masterchef Celebrity': Paula Prendes, primera expulsada tras el 'bombón envenenado' de Antonia Dell'Atte).

"Creo que les voy a poner una querella. Yo he llorado como no he llorado en mi vida. ¡Ni con La máquina de la verdad! ¡Ni con mi exmarido he llorado tanto!".

Y con ella nunca se sabe si está en serio, en broma, o las dos cosas a la vez. Pero una cosa sabemos...

Por lo visto, su enfrentamiento ha sido especialmente duro con Carmen Lomana.

Con Lomana ha llegado la sangre al río, hasta el punto que Eva González ha definido la relación como un "duelo de divas". Pero Dell'Atte no está de acuerdo:

"No ha habido ningún duelo de divas porque yo creo que al final la pobre Lomana no es tan diva. ¿Diva de qué? A este programa he venido a aprender a cocinar. Y sí, es un ‘talent show', pero yo he sido el talent y los demás han hecho el show (...) Mi mayor dificultad ha sido defenderme de las puñaladas."

Las acusaciones se extienden a los jueces, que asegura: "han intentado hacerme putadas y las voy a poner en las redes sociales".

A falta de saber si Dell'Atte demandará realmente a sus compañeros de programa, ella asegura que los telespectadores verán a la "Antonia de verdad, sin maquillaje, sudando.

A la Antonia que manda, sí, pero que manda porque los demás no escuchan".

MasterChef Celebrity niega que Antonia Dell'Atte vaya a demandar a sus compañeros.

Ante las graves acusaciones, en EL CONFI TV se han puesto por lo visto en contacto con Shine Iberia, la productora responsable del programa, que ha asegurado que no se trata de una entrevista exclusiva de Antonia al citado medio.

En realidad, en el FesTVal de televisión de Vitoria, la concursante atendió a varios medios de comunicación a la vez, entre los que se encontraba la revista semanal.

Así, aclaran que las declaraciones las ofreció en tono de broma, y que puede que se hayan malinterpretado. Cuando explicaba la dureza del concurso y la competitividad que existió entre los concursantes, siempre habría estado hablando entre risas sin generar un drama real.

De hecho, dicen que el resto de famosos que forman parte del show de entretenimiento se han partido de risa al conocer las declaraciones de Dell'Atte. Y es, que por lo visto, existe un grupo de WhatsApp en el que están todos los concursantes y parte del equipo del programa, y se han tomado las palabras de su compañera con mucho humor.