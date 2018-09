'Telecinco': Isabel Pantoja llama a Sálvame dice que no hay ceros en la cadena para que ella vaya al plató

Los ha dejado planchados. Eso o ha iniciado la jugada para que le paguen un pastón inmneso y rreaparecer en televisión, porque la tonadillera en capaz de todo.

Isabel Pantoja ha llamado a Sálvame este viernes después de la entrada de su hija Chabelita a la casa de Gran Hermano VIP.

La tonadillera ha regalado al programa de Telecinco una tarde histórica con un sinfín de titulares: Isa Pantoja, el perdón de Jorge Javier, una posible despedida de María Teresa Campos con ella...

La Pantoja ha entrado en el programa de Telecinco con la condición de hablar solo con Carlota Corredera para mostrar su indignación por la entrevista que Mila Ximénez le había realizado a su hija:

"No acepto la vida que ha tomado. Lo que pasa es que está con una persona que no es buena persona".

Y ha añadido:

"Yo estoy tranquila de que mi hija esté dentro de la casa de GH porque por lo menos sé que no está por las calles de noche".

"Quiero dejar claro que Cantora es mi hogar y que me vine a Madrid por mi hija para meterla en un colegio interno, pero a esa persona que tiene al lado, se le escapó del colegio y tenía 14 años. Yo vine a Madrid por ella y nos trasladamos por ella".

La tonadillera también ha arremetido contra Dulce, la defensora de Chabelita en el reality, a la que ha nombrado como "esta persona, no quiero ni nombrarla":

"Que cuente que vino a Cantora a las 12 de la noche y se saltó la verja, allanamiento de morada (...). La he tratado como si fuera mi familia, le pagué una operación de nariz porque estaba acomplejada y me gasté medio millón de pesetas y ahora se mete en casa de mi hija para vivir de ella".

Isabel Pantoja ha dejado claro que no se sentará en un plató de Telecinco:

"He entrado por teléfono gratis, pero para yo sentarme en el plató no hay ceros en esa cadena porque tengo para todos". Y ha arremetido contra los que hablan mal de ella: Todas las que están sentadas tienen hijas. No escupan para arriba porque les va a caer encima".