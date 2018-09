La despedida de Willy Toledo en 'La Mañana de TVE' que dejó a María Casado con esta cara: "¡Viva la URSS!"

No es más gilipollas, porque no entrena, pero en su honor hay que reconocer que Willy Toledo hace constantes esfuerzos en ese sentido (La monja Caram acepta el 'me c... en Dios' de Willy Toledo porque el "ojo por ojo" no es evangélico).

El actor, al que los progres siguen dando cancha en todas las cadenas de televisión, ha protagonizado una tensa entrevista en Las Mañanas de TVE, el programa presentado por María Casado en el ente público (La cagada de Irene Montero por querer limpiarle las inmundicias al 'suelto' Willy Toledo).

Toledo, que fue puesto en libertad sin cargos después de pasar una noche en el calabozo, ha concedido una entrevista al espacio matinal de TVE.

"Quiero mandar un mensaje a mis compañeros y compañeras que están perseguidos por delitos de opinión y en especial quiero mandar un abrazo fuerte, gigante, a todo el pueblo de Alsasua y especialmente a sus vecinos que están encarcelados por un montaje judicial, policial, mediático y fiscal"

Eso ha dicho Toledo, ante la atenta mirada de Casado desde plató., según recoge huffingtonpost.

Y ha finalizado la entrevista con un: "Y que viva la URSS".