'Sálvame': Chelo García Cortés revela lo que no se vio de la explosiva llamada de Isabel Pantoja

Detrás de todo esta la larga y pesada mano de Paolo Vasile, el maquiavélico capo italiano que manda en Mediaset y controla al segundo todo lo que pasa en Telecinco (Isabel Pantoja exige al bocazas de Jorge Javier que le pida perdón por decir que le daba asco).

Y ha salido él quien organizó el númerito, porque como la misma Isabel Pantoja dijo este viernes 14 de septimbre de 2018: "Vasile sabe que el apellido Pantoja da mucho dinero".

Y después de años guardando silencio en público, muchísimos años en los que la famosa cerró la puerta a Telecinco, Mediaset y a ese Jorge Javier Vázquez y sus frikies, a lo que ha califica do de 'peste', todo pega un vuelco (Isabel Pantoja revienta Telecinco y deja a Mila Ximénez como una cobarde).

Sin duda, la llamada de Isabel Pantoja a Sálvame ha sido uno de los hitos televisivos de la recien iniciada temporada ('Telecinco': Isabel Pantoja llama a Sálvame dice que no hay ceros en la cadena para que ella vaya al plató).

Las palabras de la tonadillera han traído cola y algunos de los aludidos han decidido pronunciarse. Una de ellas ha sido Chelo García Cortés que vivió junto a los colaboradores esa tarde tan intensa y ha decidido contar a Socialité lo que no se vio.

Comenzaba confesando a María Patiño el por qué de su silencio en torno a la conversación que tuvo con Isabel sobre los problemas del pasado:

"Me la he callado porque considero que era una conversación privada, era ella la que tenía que dar el paso y era ella la que hizo público que lo que había dicho en el programa ya me lo había dicho anteriormente".