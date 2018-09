Una 'animalada' en GH VIP arruina el estreno a Telecinco y a Jorge Javier Vázquez

La casa vip de Guadalix de la Sierra arrancaba de manera satisfactoria para Telecinco, al menos en cuanto a cuota de pantalla se refiere porque con poca apuesta por la novedad y ningún margen para la sorpresa los "cobayas" de Gran Hermano VIP consiguieron congregar frente a los televisores a un 24'9% de los telespectadores que a esa hora veían televisión (Aramís Fuster enseña "el chumino" en 'GH VIP 6' y Jorge Javier pide que le alarguen el pene).

Pero el estreno de Jorge Javier Vázquez no fue tan satisfactorio como en un primer lugar los números parecen indicar. Paolo Vasile tiene un motivo doble de preocupación tras el arranque del que es su programa estrella de la temporada otoñal (‘GH VIP 6'!: Makoke se topa con Kiko Matamoros segundos después de entrar en la casa).

Así, por un lado, un dato objetivo ha empañado el liderazgo de la noche del jueves 13 de septiembre: el dato es peor que el estreno de las dos primeras ediciones del reality y el segundo peor de la historia en número total de espectadores.

Por otro lado, una decisión de la productora y de Telecinco podría salirle caro a Mediaset. En cuestión de imagen ya le está perjudicando seriamente porque minutos después del arranque del concurso comenzaron a llover críticas de centenares de espectadores por el uso injustificado de animales en el reality. Ovejas, gallinas, una vaca, un avestruz, un burro y una llama andina se vieron en la casa plató para disgusto de buena parte de la audiencia. Twitter ardía en críticas en la cuenta de GH VIP pero también en las de Telecinco y en la del propio Jorge Javier Vázquez.

Significativas fueron las reprobaciones de la periodista, para mayor gravedad colaboradora habitual de Mediaset, Pilar Eyre que escribía a la cadena y al presentador: "no me digáis que va a haber animales dentro de Gran Hermano... no me gusta que se utilicen a los animales como espectáculo. Qué pena, con lo bien que me lo estaba pasando con Jorge Javier". Más duros aún fueron los comentarios del partido animalista PACMA.

PACMA y otros usuarios de las redes comenzaron además a difundir una petición que puede perjudicar seriamente a las arcas de los del 'capo' Vasile: boicot a los productos que se anuncien y publiciten en Gran Hermano VIP. Porque se preguntan ¿qué sentido tiene ser cruel con esos animales y meterlos a vivir en un plató de televisión?