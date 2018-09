Inda saca todos los plagios de la tesis de Sánchez y pone de los nervios a Iñaki López: "¿Cuántas páginas te quedan?"

Eduardo Inda en plan estrella. No era una sorpresa que el tertuliano de 'laSexta Noche' y director de Okdiario iba a ser el foco de la atención la noche del 15 de septiembre de 2018 después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase que de no retirar las acusaciones sobre su tesis emprendería acciones legales contra el medio y contra su cabeza visible.

Inda, que no rehuye los cuerpo a cuerpo, no solo afirmó que no pensaba desdecirse de lo publicado, sino que además pensaba emprender acciones legales contra el presidente del Ejecutivo por calumnias.

El de Okdiario, que llevaba perfectamente preparados los papeles, puso de los nervios a un Iñaki López, presentador de la tertulia nocturna de los sábados de laSexta, que no veía la forma de parar el chorreo al que estaba sometiendo el contertulio a Pedro Sánchez.

Exponía Inda que, más allá de la guerra de burofaxes, lo importante era que estábamos ante una tesis más falsa que un euro de madera:

Lo más grave de todo es que el presidente del Gobierno tuvo dos 'negros'. Uno de ellos era miembro del tribunal que le examinó, es decir era juez y parte, el señor Padilla, don Juan Padilla, y la directora de su tesis, la señora Cepeda. Pues bien, ambos firmaron con Pedro Sánchez este artículo (mostrándolo a la cámara) varios meses antes de la presentación de la tesis y este otro artículo varios meses antes de la presentación de la tesis que lo firman el señor Padilla, la señora Cepeda y Pedro Sánchez.

Recuerda Inda que:

El señor Padilla no se inhibe al ser miembro del tribunal, la señora Cepeda no se inhibe como directora de la tesis, pero lo peor de todo es que esos dos artículos han sido plagiados sin citar al señor Padilla y a la señora Cepeda porque si no les pillaban aquí.

En este momento comienza a mostrar varias páginas, más de una docena, lo que provoca el nerviosismo de Iñaki López, que primero intenta distraerle con la pregunta de la doble prueba informática esgrimida por Moncloa para rechazar las acusaciones de tesis plagiada y después intentar minimizar las pruebas de Inda:

El trabajo tiene 420 páginas.

Y al final acaba mostrando su verdadera cara:

¿Cuántas te quedan?

Con irónico cachondeo de postre: