Carmen Lomana se queda más tiesa que la mojama y se desploma en 'MasterChef Celebrity'

Carmen Lomana la vuelve a liar. La millonaria más divertida del panorama español ha vuelto a ser la protagonista indiscutible de MasterChef Celebrity.

Si en el primer programa dio que hablar por su presentación, con su asistenta presente, por la bronca que le echó Jordi Cruz y por lo mal que cocinaba, ahora ha sido por justo lo contrario...

Lomana ha dado la sorpresa y ha cocinado cuatro platos bien calificados por el jurado.

Ha tenido que participar en la prueba de eliminación y elaborar platos dulces y salados, tantos como fuera posible, durante 75 minutos y usando sólo el microondas.

El esfuerzo ha debido ser demasiado para ella porque se ha desplomado y ha tenido que retirarse sin completar la prueba. Se la han llevado en silla de ruedas, aunque ella quería seguir cocinando, según recoge María De Sancha Rojo en huffingtonpost.

Aún así, el programa ha decidido salvarla y expulsar a Xuso.

Lomana, que ha sufrido un bajón de azúcar, ha preocupado a algunos, que recuerdan que tiene 70 años.

Otros, en cambio, ponen en duda que el ataque haya sido real y creen que quiere escaquearse.

Paso 1: es que ME VOY a marear...

Paso 2: es que ME ESTOY mareando..

Paso 3: es que me voy a caer...

Paso 4: se cae.

Paso 5: se desmaya pero SIGUE HABLANDO 🤣