Cuesta desvela los motivos por los que Sánchez recula con su querella: teme que los 'negros' tengan que decir la verdad

Pedro Sánchez recula y tras amenazar a Okdiario con querellarse por las informaciones sobre el plagio de su tesis, ha anunciado que no lo hará, aunque sí presentará una demanda "para restituir mi honor", si este diario no se retracta.

A preguntas de la periodista de La Sexta Ana Pastor, el presidente del Gobierno ha dicho textualmente:

"No me voy a a querellar, creo en la pluralidad informativa, asumo la crítica política pero no se puede difamar sin ningún tipo de prueba".