La presidenta de 'Hablamos Español' y Cristina Seguí le cierran la bocaza al adoctrinador de niños catalanes

Este domingo 16 de septiembre de 2018 volvió la tensión a Barcelona. Los fanáticos CDR (Comités de Defensa de la República) impidieron que los convocantes de una manifestación -autorizada- en defensa del castellano en la escuela catalana acabaran en la plaza de San Jaime.

Los CDR contraprogramaron a la manifestación anteriormente citada y se manifestaron en defensa de la escuela íntegramente en catalán.

Por su parte, la plataforma 'Hablamos Español' quería reivindicar la lengua española en la escuela, pero ante la presencia de los CDR cambiaron el recorrido.

En el programa 'Espejo Público', en la mañana de este 17 de septiembre de 2018, la presidenta de 'Hablamos Español', Gloria Lago, dejó claro que lo que ellos desean es que haya profesores que enseñen a los niños en su lengua materna, "que es la que mejor aprenden".

Por allí andaba un sindicalista afín al independentismo, un tal Ramón Font, del que todo lector ya puede intuir cuales son sus argumentaciones. Es el portavoz del sindicato de profesores USTEC-STEs

El tal Font no dudó en responder a Lago que si sus deseos se llevaran a cabo, "se tendría que ofrecer educación en cientos de idiomas".

Font: La Asociación de Hablamos Español son grupos muy ideologizados que no respetan la pluralidad de la sociedad catalana.

Mire, la ILP a la que se refiere la señora Lago dice que se puede ser maestro en Cataluña sin saber catalán

Gloria Lago: Eso no es verdad, eso no es verdad

Font: Se puede ejercer de maestro sin que el catalán sea un requisito, eso es lo que pide esa ILP

Gloria Lago: Nosotros no somos grupos ideologizados, yo no se a qué partido vota la persona que está a mi lado en una manifestación. Esa ILP está basada en los modelos de los países europeos con más de una lengua oficial, gobierne quien gobierne.

Nosotros ayer éramos muchos, ese era el problema. Y creemos que lo mejor es que los profesores enseñen en la lengua materna del niño, y usted quiere restarles a esos niños una herramienta de estudio maravillosa.

Font: Lo que decía a ella no me ha llevado la contraria, en ese ILP se pide que el catalán no sea un requisito, y en segundo lugar, lenguas maternas en Cataluña hay 300.

Seguí: Es un derecho constitucional de los padres. Usted no tiene ni idea. Usted forma parte de un sindicato que se dedica a adoctrinar a los niños. Esto es una auténtica vergüenza. Ustedes son esenciales para la penetración ideológica en las escuelas catalana, valenciana y de las Baleares.