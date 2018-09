Carcajadas en Twitter con las afirmaciones del rapero Valtònyc sobre Puigdemont: "No es de derechas, es un revolucionario y un anarquista"

El programa Liarla Pardo de LaSexta, presentado por Cristina Pardo, ha regresado tras las vacaciones de verano y lo ha hecho con un plato fuerte: la entrevista al rapero Valtonyc, que se encuentra a la espera de la decisión de la justicia belga para saber si será extraditado a España para entrar en prisión tras ser condenado por las letras de sus canciones.

Telespectadores, usuarios de las redes sociales y colaboradores del programa presentes en el plató no han podido aguantar la risa ante las pobres argumentaciones del cantante, que ha negado que su vecino belga, el fugado Carles Puigdemont, sea una persona de derechas, sino todo un revolucionario.

Es todo un revolucionario del siglo XXI y una persona muy inteligente. Otra cosa es su partido, aunque él ya no tiene partido

Las carcajadas eran estratosféricas:

"Puigdemont es un revolucionario". Me parece totalmente coherente, teniendo en cuenta que lleva un polo Lacoste. #LiarlaPardo14

Que me vendas a Puigdemont como un revolucionario es ya el colmo del cinismo. Que es la misma mierda que el PP pero con distinto casco, Carles quiere mas $$ para los ricos, se la suda la causa social. De verdad, lo que me faltaba por leer https://t.co/ezpOZnLs8Q

Resumen de Valtònyc sobre Puigdemont : 🔊 "es un revolucionario del siglo XXI en el Estado español" 🔉 " está teniendo una vida muy austera en Bélgica" 🔊 "No pienso que Puigdemont sea una persona de derechas, en realidad es un anarquista" Sin comentarios... #LaSilenciosaCat

En esa entrevista, Pardo ha leído al joven intérprete alguna de las letras por las que ha sido condenado.

"A mí me toca la polla toda la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo), no tienen empatía con los que no pueden llegar a fin de mes".