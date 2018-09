Terrible chorreo de Inda a Palomera por defender de forma pésima al 'Doctor' Sánchez: "¿Y dónde estabas tú?"

Este domingo 16 de septiembre de 2018 todo el foco de la atención política se centró en 'El Objetivo' de laSexta donde aparecía Pedro Sánchez a, entre otras cosas, seguir dando explicaciones sobre su controvertida tesis que le ha puesto en el disparadero.

Derivado de ello en la mañana siguiente en todos los programas mediáticos se abarcó el asunto desde distintas perspectivas. En 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco, cómo no, Eduardo Inda insistió en lo que viene contando toda la semana en OkDiario, una cuita personal contra el Presidente:

El señor Presidente dijo que se iba a querellar contra nosotros, nos lo mandó en esta cara, ahora dice que no va a ser querella, como mucho demanda, claro, porque si va a una investigación penal puede acabar trasquilado. Le han debido decir 'cuidadito'. Un Presidente del Gobierno no se puede calentar como si fuera un macarra de discoteca. Dice Esther que la universidad y sus negros que estaba todo bien... Yo no conozco a nadie que entre en una comisaría o en un tribunal diciendo que es culpable. En este país buena parte de los medios son poco críticos. Yo quiero que el Presidente me lleve a los tribunales.

Para más inri, Inda se encontró con Esther Palomera en el otro lado de la mesa en Telecinco. La 'groupie' de Pedro Sánchez terminó por enervar al periodista rival:

Esther Palomera: "Sinceramente vi muy pocos titulares; hay gente que todavía sigue teniendo dudas sobre la tesis del Presidente del Gobierno y me parece legítimo, porque han sido cinco años de intoxicaciones diferentes que además siempre vinieron de su propio partido. [...] La tesis ha pasado la prueba de los dos programas informáticos y la universidad ha dicho que reunió todos los requisitos, desde mi punto de vista no hay caso; porque no hay irregularidad ni investigación judicial. El empeño de Albert Rivera en seguir sacando tajada de este asunto..."

Esther Palomera: Inda, tiene tela que tú nos vayas a dar clases de periodismo a los demás.

Eduardo Inda: Si te das por aludida es tu problema. He dicho 'algunos medios', ¡a ver si venimos con los oídos lavados!

Esther Palomera: La pureza del periodismo la representas tú, como sabe todo este país.

Eduardo Inda: Sí, sí... ¿Dónde estabas tú cuando saqué el caso Urdangarin, cuando el caso Pujol, los sobresueldos, los sms de Rajoy a Bárcenas, las cintas de Corinna, el vídeo de Cifuentes, la casa de Pablo Iglesias...? ¿Dónde estabas tú?