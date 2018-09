Errejón en Telemadrid, como Pedro por su casa: sesión de baño y masaje relajante para el podemita a cuenta del dinero del contribuyente

"Muchas gracias a Errejón por responder esta noche a las preguntas de Javi Gómez y Rocío Delgado en Telemadrid, la televisión pública madrileña". Así se despedía en su Twitter José Pablo López, director general de Telemadrid, del candidato podemita a presidir la CAM.--Carta de una purgada por la podemizada Telemadrid: "Mi despido ha sido con señalamiento"--

Aunque en realidad, el que debería estar agradecido es el propio Errejón, que disfrutó de un masaje en regla por parte de ambos presentadores. El representante del partido 'morado' pudo explayarse a gusto y ninguna cuestión comprometida le fue planteada.

Fue tan escandaloso que aunque hubo algún tema que le afecta directamente como su supuesta beca-black, que sí salió a la palestra, lo hizo a través de una cuestión donde se puso en boca del presidente Ángel Garrido esas acusaciones, como dando a entender que los presentadores no querían tener nada que ver con eso.

Rocío Delgado: Ángel Garrido fue duro con usted en el debate sobre el estado de la región ¿Qué le contestaría usted a Ángel Garrido que le acusó de cobrar una beca que no realizaba y le acusó de cohecho?. Imagino que es consciente que este asunto se lo van a sacar a lo largo de estos meses de precampaña electoral.

Errejón: Es una barbaridad y él lo sabe. ¿Si sabe que no es cierto, por qué lo saca? Quiere convertir la política madrileña en una ciénaga y no necesitamos más de eso. El problema de Madrid es que en la última fiesta de la CAM los últimos cuatro presidentes no fueron porque estaban encarcelados, o escondidos, o en su casa.