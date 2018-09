La habilidad política de Aznar y su dureza en las refriegas exaspera a todos los que querían verle sufrir en el 'paredón'

¿Qué creían Simancas, Rufián y Pablo Iglesias que iba a pasar en la comisión de investigación al PP en la que comparecía José María Aznar este 18 de septiembre de 2018? ¿Pensaban que iban a conseguir una confesión de algo del expresidente? ¿Tenían la ilusión de poner entre la espada y la pared a un político que fue el máximo mandatario en España durante ocho años? ¿De veras? Un exaltado Simancas se lleva un repaso descomunal de Aznar: "El único partido condenado por corrupción es el suyo"

¿Y Ferreras? ¡Qué esperaba Ferreras! Porque a la desesperación del circense Rufián, y a los cabreos como dos monas de Simancas y Pablo Iglesias, solo les puede superar la rabieta que tenía encima Antonio García Ferreras en su 'Al Rojo Vivo' de laSexta.

Esperpento circense en el tremendo choque Rufián-Aznar.

No conoce a Correa, no conoce la caja B... Que no haya perdido perdón por la guerra de Irak, bueno, tendría que haberlo hecho hace bastante tiempo... Pero parece ser que él como que pasaba por allí y los pies en la mesa.