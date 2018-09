La pulla de Santiago Segura a Pablo Motos al empezar 'El Hormiguero’ de la que todos hablan

Santiago Segura, José Mota y Florentino Fernández han ido a divertirse a El Hormiguero. Los tres cómicos están de gira con una obra conjunta y han dejado varios momentos extraños que la audiencia no ha terminado de entender, según huffingtonpost.

Durante la entrevista han volado los cuchillos entre los tres invitados, todo dentro del humor y el buen rollo que presumiblemente se tienen entre ellos.

Pero lo que ha sorprendido es la pulla que ha soltado Santiago Segura nada más empezar el programa. El creador de Torrente ha mostrado su disconformidad con Motos por haberlo borrado del corto grabado con todos los invitados que pasaron por El Hormiguero a lo largo de toda la temporada anterior. El vídeo de este año se titula Asesinato en El Hormiguero Express.









¿Tú te crees, con lo que me costó tirarme del Orient Express en marcha, que me podéis cortar?", le dijo Segura a Motos, que respondió con un: "¿Pero cómo me sacas hoy este tema? ¡Serás truño!".

Pero aún hay más, durante la entrevista ha estallado un foco, algo que ha provocado la risa de todos los presentes.