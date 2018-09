TV3 y Catalunya Radio agradecen los gestos de acercamiento de Pedro Sánchez con más suministro de odio a España

Tenía su coña escuchar durante la jornada del 18 de septiembre de 2018 a los tertulianos de los medios de comunicación independentistas diciendo que el Gobierno de Pedro Sánchez tenía que hacer "gestos" para suavizar el ambiente de tensión de acercamiento hacia los separatistas si quería "diálogo" cuando son, precisamente, estos medios los más interesados en que la crispación siga a base de tensión y crispación diaria.Fortes hace de TVE una copia zafia de TV3: entrevista-masaje a Elsa Artadi y sumisión absoluta a los postulados de los separatistas

A los hechos: El Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos días ha realizado unas cuantas concesiones, Batet y Borrell diciendo que querían el fin de la prisión preventiva, Borrell reivindicando Cataluña como ‘nación' y - el broche gordo - Pedro Sánchez en La Sexta asegurando que la solución al conflicto entre catalanes sería con una solución política frente a la judicial, una de las peticiones más reiteradas por los indepes durante este último año.La presentadora de TV3 que viste camisetas de Puigdemont califica al exetarra Gonzalo Boye como "un abogado de primera"

¿Algún reconocimiento desde los medios del separatismo a estas palabras? ¿Alguna gratitud? Para nada. En Catalunya Radio la ex directora de TV3 y ahora ‘voz estrella' de la radio que pagan todos los catalanes pero sólo sirve a los indepes emitió el fragmento en el que Sánchez anunciaba desear buscar un marco de autogobierno que respaldaran al menos el 75% de catalanes para hacer el siguiente análisis:La 'tonta inútil' del golpismo exige la dimisión de Rivera tras dinamitar TV3

"¡Presidente Sánchez! ¿De dónde saca usted estos números? Porque en las elecciones últimos nos dijeron que el 48% de los catalanes reclaman la independencia, incluso después del 1 de octubre y de los encarcelamientos. ¿Y si hay un 48% a favor del independencia de dónde piensa sacar usted a un 70% a favor del autogobierno. ¡Que Pedro Sánchez revise los número!".

Pero no se quedaba ahí, si Terribas no dedica un hueco de sus intervenciones con el micro a poner a caldo a España no se queda satisfecha:

"¡El diálogo tiene líneas rojas, España las ha dejado claras! Todo el mundo sabe ya de lo que es capaz España cuando se cuestiona su integridad territorial: coacción, represión física, judicial, política a través de la intervención y la aplicación del 155 y prisión con acusaciones de rebelión, sedición y organización criminal. Y eso a pesar de que no hubo violencia en las calles por más que hubo provocaciones buscando que la hubiera".

A eso se le podría llamar extender una mano y que te peguen un escupitajo, pero lo peor es que encima este escupitajo los costean todos con sus impuestos.Rivera saca la artillería contra TV3: "Esta casa es un aparato de propaganda al servicio de la causa separatista"

En TV3 seguían con su clásica mesa de cuatro: tres indepes (Lidia Heredia, Jordi Barbeta y Ferrán Casas) y una ‘buenista' (Milagros Pérez Oliva) en la que todos coincidieron en la posición partidaria de liberar a los procesados por rebelión.

Ferran Casas exigió a que el Gobierno ordenara a la Fiscalía que retirara las cargos demostrando el gran concepto que tiene de la separación de poderes y, además, aseguró que la justicia europea estaba del lado de los independentistas.

Naturalmente nadie en el plató replicó tales argumentaciones. Pero, eso sí, que nadie se atreva a insinuar que TV3 y Catalunya Radio son máquinas de propaganda independentista, que se ofenden mucho.

Luego Lidia Heredia conectó en directo con el prófugo Valtonyc para que reiterara ante las cámaras lo muy ‘represora y franquista' que este considera que es España, tampoco tuvo réplica alguna, con lo cual todo espectador de TV3 no podría deducir otra cosa que esa que tanto repiten en su tele.

Pero ya que hablan tanto de gestos para ‘suavizar' la fractura de la sociedad catalana, intentar que bajaran los decibelios los camorreros de TV3 o Catalunya Radio que repitan cada día que España es un estado represor no sería un mal comienzo.