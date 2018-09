Muchas risas con el 'a ver quién la tiene más grande' entre Arcadi y Rufián: "No me extraña que prefiera comerla de un golpe... ¡porque es un golpista!"

Gabriel Rufián fue el protagonista de la izquierda exaltada en la comisión de investigación al PP con Aznar este 18 de septiembre de 2018, a pesar de la tunda que le metió el expresidente.

Las niñerías, formas maleducadas y diversos trucos de artificio que intentó el independentista en el Congreso quedaron muy bien para las televisiones pero absolutamente descartadas para ninguna utilidad política, de modo que el periodista Arcadi Espada le dedicó un artículo aplastante en su blog de 'El Mundo'. Incluso salvaje. Arcadi 'aconseja' a Aznar haber contestado a Rufián así: "¿La polla, mariconazo, cómo prefieres comérmela, de un golpe o por tiempos?"

Aznar se equivocó con Rufián. A Rufián hay que contestarle en sede parlamentaria diciéndole: 'La polla, mariconazo, cómo prefieres comérmela: de un golpe o por tiempos?', mientras uno va sonriéndose delicadamente en su cara".

El texto llama tanto la atención que incluso el propio político, encantado con el show, entró a responder a la provocación de Espada:

La casualidad quiso que pocas horas después ambos se cruzaran de nuevo en televisión. Fue en 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco y allí no cesó la chanza, dejando muchas risas para el espectador y otro descomunal palo de Arcadi al de ERC que incluso provocó la carcajada al político:

Rufián: Esto ha servido primero para que se cabree mucho gente como el señor Arcadi Espada. [...] Le felicito por el artículo que ha sacado, que se ha superado a sí mismo. Y es difícil.

Arcadi Espada: Por cierto, me ha contestado usted en sus preferencias. Dice usted que 'de un golpe'... No me extraña, siendo usted un golpista.

Esperpento circense en el tremendo choque Rufián-Aznar.