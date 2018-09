¿Demandará el exministro Miguel Sebastián a Jesús Maraña por acusarle de estar detrás de la 'fake tesis' de Sánchez?

El 13 de septiembre de 2018 a Susanna Griso le llegó un mensaje del exministro Miguel Sebastián, en el que amenazaba con poner una querella a El Mundo por publicar en marzo de 2017, el ex ministro socialista reconoció en un foro privado, organizado por el Ateneo de Palencia en un restaurante de Madrid, que «el 90% del libro-tesis de Sánchez» se lo hicieron en Industria. --Tremendo lío en directo: el exministro Sebastián escribe a Griso que denunciará a su tertuliano Rosell (El Mundo) y pone a parir a OKDiario--

Algo que ha molestado mucho al socialista, que anunció así acciones legales contra el diario El Mundo y su director, Paco Rosell, que se quedó blanco como la leche al escucharlo de la boca de Griso. Junto a este hecho y la amenaza de Sánchez de demandar al ABC, parece que el asunto de la tesis se ha ido bastante de madre.

Así decía Griso:

Estoy con el teléfono móvil porque me ha enviado mensajes Miguel Sebastián referidos a ti, Paco [Rosell], me permite que los lea tal cual y lo hago: lo que ha dicho el director de El Mundo sobre mí es falso, me voy a querellar contra él. Dice que "para los que se creen las fake news que se difunden en sitios tipo OkDiario sobre cómo hizo la tesis Pedro Sánchez, tienen que saber que la verdad termina abriéndose paso. Si no quieres dejarte engañar por ese panfleto mentiroso escucha cómo lo expliqué en laSexta. Son palabras de Miguel Sebastián, que en ningún caso reconoce que fuera en una conversación privada cuando dijo que le habían escrito la tesis a Pedro Sánchez.