La manipulación en TVE no tiene freno: Ana Pastor pasa de laSexta al Telediario

La maquinaria informativa en pro del PSOE de Pedro Sánchez y el Podemos de Pablo Iglesias no tiene límite en Televisión Española. Después de las purgas a profesionales y programas, la manipulación se ha instalado en los Telediarios y espacios informativos tanto de La 1 como de La 2 y de Radio Nacional de España (RNE) (¿Dónde está Ana Pastor clamando a gritos por los purgados de RTVE como lo hacía cuando la purgaron a ella?).

El ente público se ha convertido en un elemento de propaganda progubernamental y estos días han puesto todo su empeño en minimizar el escándalo de la tesis doctoral de Pedro Sánchez (Carlos Herrera desafía en directo a Pedro Sánchez y machaca a Ana Pastor y laSexta).

Como el presidente del Gobierno no ha dado prácticamente la cara, sobre este asunto la imaginación se ha puesto a funcionar entre los editores del Telediario que han informado del asunto pero con un enfoque que restaba credibilidad a la noticia difundida en primera instancia por el diario ABC.

Siempre anteponiendo las fuentes oficiales, los nuevos responsables de TVE -con Rosa María Mateo y el gran ideólogo Fran Lorente a la cabeza- lo han pasado mal estos días con toda la vorágine informativa en torno al escándalo del doctorado hasta que salía a su rescate una antigua presentadora de la casa, Ana Pastor.

Efectivamente, en TVE no han tenido reparos a la hora de reproducir no ya las declaraciones del presidente del Gobierno, el pasado domingo en El Objetivo de laSexta, sino que no ha ocultado los planos de la Ana Pastor que volvía así, aunque de forma indirecta, a Televisión Española.

Por si fuera poco, la cadena pública he evitado emitir cualquier referencia a las irregularidades en su doctorado y sí se ha fijado en la polémica por la venta de bombas a Arabia Saudí y la desautorización a la ministra de Defensa, Margarita Robles, aunque sin citar el desencuentro explícitamente.

En este sentido, los informativos, tanto el de la primera edición como el de la segunda de Carlos Franganillo y Ana Blanco, respectivamente incluyeron el fragmento del presidente Sánchez sobre la venta de explosivos con la siguiente entradilla idéntica en ambos Telediarios: "Anoche (por el domingo), el presidente del Gobierno habló de la venta de armas a Arabia Saudí y, especialmente, de las 400 bombas que España enviará finalmente a Riad", dijeron los presentadores para posteriormente dar paso al vtr (vídeo de la noticia) en la que aparecía Pastor con imágenes de laSexta.

Eso sí, a TVE se le "olvidó" citar a la segunda cadena de Atresmedia o al programa del que había tomado prestadas las imágenes.