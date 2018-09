Mendizábal intenta hacerse la graciosa y el aturdido Rufián ni lo pilla: "No me río"

El chaparrón que le metió José María Aznar al circense Gabriel Rufián en la comisión de investigación al PP este 18 de septiembre de 2018 colea y mucho. El independentista, que cobra de todos los españoles una suma cuantiosa mes a mes, salió bastante torpedeado por los mandriles del expresidente, y para tratar de saciar su sed de venganza se paseó por las teles nacionales.

Lo hizo primero en 'Ya es mediodía' de Telecinco, donde intentó decirle a los espectadores lo que tienen que pensar; un tipo que odia a los españoles, intentando decirles quién les engaña o les deja de engañar... Mucho ojo: el que cobra de los españoles mientras les desprecia, dice que es Aznar quien les insulta...

Y después, no contento con esta intervención, se paseó por laSexta, la mejor casa para hacer propaganda de izquierda radical. Allí se encontró con Mamen Mendizábal en 'Más Vale Tarde', y la presentadora estaba encantada, en la línea de la casa, con haber tenido a Aznar en la diana. La habilidad política de Aznar y su dureza en las refriegas exaspera a todos los que querían verle sufrir en el 'paredón'.

Lo que pasa es que intentar hacerle un chiste, por malo que sea, a Rufián, siempre conlleva el riesgo de que el independentista showman no lo entienda del todo. Y así ocurrió, quedando una situación un tanto dantesca:

Mamen Mendizábal: Le voy a decir una cosa, a mí al final de la intervención de Aznar me ha parecido intuir un acto de reconciliación a través de las mascotas... ¿Se ve paseando el perro con Aznar? Esto puede construir un nuevo diálogo político.

Gabriel Rufián: La verdad es que si fuera otra persona y sus actos no hubieran provocado el sufrimiento que han provocado, también me reiría. Pero le he comparado con Vito Corleone por el daño que ha provocado, ¡y no me río!

Espectacular refriega en el Congreso: Aznar VS Rufián.