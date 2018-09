Telemadrid: entre estas dos fotos de Belén Esteban hay 'solo' 17 años

El problema, el choque con la realidad, no es nunca el espejo, sino las fotos. Ver las antiguas y comparar (Los 'cuernos' que ponen patas arriba la boda de Belén Esteban).

Este 18 de 18 de septiembre de 2018 hubo 'Belemadroñazo': Telemadrid vivió un momento histórico con la vuelta de Belén Esteban después de 17 años (Jorge Javier Vázquez: "Belén Esteban debería enfrentarse a la vida con más sentido del humor").

La colaboradora habló con David Valldeperas y Carmen Alcayde sobre su boda el próximo verano y se emocionó al verse jovencísima en Con T de tarde, el programa que presentaba Terelu Campos.

"Hay gente que me ha pedido que la invite a mi boda y la he dicho que no", empezó diciendo la Esteban muy sincera en un clima de confianza. Sin embargo, no se mojó:

"Tengo pruebas y no voy a decir nombres porque me parece feo y tampoco quiero entrar en polémica".

Belén Esteban también desmintió que fuera Agatha Ruiz de la Prada la diseñadora de su vestido, aunque dejó claro que se lleva "muy bien":

"Tengo muy claro cómo va a ser mi vestido de novia".

Por otra parte, aclaró una hipotética petición a Maluma para que actuara en un día tan especial:

"Nada, nada... Es todo mentira. Le conozco de hace dos años, pero nada más".

La última parte de la entrevista fue la más nostálgica. Aquí hay madroño recuperó sus momentos en ¡Mamma Mía!, con Víctor Sandoval, y en Con T de tarde. Allí, habló sobre Jesulín de Ubrique, con quien se acababa de separar.

"He sido muy feliz durante cuatro años, pero lo único que me duele que no puedo estar con la persona que he querido. Me gustaría verme llevándome bien con el padre de mi hija".

Lo más gracioso es que por aquel entonces, la Esteban no se veía en televisión.

"Me gustaría montar un negocio o, sino, trabajar en cualquier cosa como hace una chica de 26 años. Siempre me han preguntando: ¿en la televisión? Pues no, porque en la televisión no valgo y porque hay gente que está preparada".

Eso afirmaba Belen, sin imaginar siquiera que era un diamante en bruto para las cadenas.

Por último, el programa de Telemadrid mostró las imágenes de su hija Andrea, de bebé, en el plató de Terelu.