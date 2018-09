Así fue la monumental metedura de pata de Roberto Leal con esta concursante de 'OT 2018'

Roberto Leal ha vivido un momento de "Tierra trágame" con Alba Reche, una de las aspirantes a entrar en Operación Triunfo 2018, según recoge Álvaro Palazón en huffingtonpost.



Durante las presentaciones de los 18 triunfitos —sólo entrarán a la Academia 16—, Leal ha ido entrevistando a todos: preguntando cosas de su vida, de su familia, de sus pasiones...

Pero el gran fallo ha venido cuando ha preguntado a esta concursante por su pareja, algo que no había hecho con ningún aspirante anterior.

El problema ha venido cuando Leal ha dado por hecho que Alba Reche tenía pareja fuera del concurso. "No, no, no, ya no hay", ha dicho la cantante.

El pobre Roberto Leal no sabía dónde meterse.