¿Por qué Podemos y La Sexta no piden la ruptura de relaciones con Arabia Saudí?

‘El Intermedio' mandó en su programa de este 19 de septiembre de 2018 a Gonzo a incordiar al ministro José Borrel, por el tema de la venta de bombas a Arabia Saudí. En realidad los guionistas del programa mandaron a Gonzo al congreso a incordiar todo bicho viviente con el que se cruzara por el tema que fuera, ya fuera por cambio de posición ante una ley, por los aforamientos, por Cataluña, por el Rey emérito o por el curriculum de Rivera.

Flaco favor le hicieron a Gonzo, que con tanto cambio de tema según con el que se cruzara, no parecía buscar respuestas sino un alborotador que incordiaba por incordiar a todo el que se le cruzara sin más móvil que dar la nota (salvo a Pablo Iglesias, que se sumó a las críticas de Gonzo con el tema saudí).

El asunto de Arabia Saudí fue, ciertamente, al que más tiempo dedicó el programa. Ya en los anuncios habían sacado el momento en que Gonzo sentenciaba a Borrell: "¿Cómo un socialista puede vender armas a una dictadura?".

Luego Sandra Sabatés leía las maldades de Arabia Saudí y el Gran Wyoming participaba en un gag con Juanra Bonet en el que insistían en la misma idea. No era sólo cosa de ‘El Intermedio', los principales programas informativos de La Sexta han estado insistiendo mucho en el tema con los mismos argumentos que Podemos. A una dictadura no se le puede vender nada y no debe importar nada los beneficios comerciales que supone mantener relaciones con Arabia Saudí: los derechos humanos por encima de todos.

Los digitales morados también han hecho campaña con ese tema, si en Público.es se leía que "España está incumpliendo sus leyes" con la venta de armas a Arabia Saudí, en ElDiario.es también se han publicado numerosos artículos contra acuerdos con los saudíes firmado por figuras como Javier Gallego o Lorena Ruiz Huera, esta última portavoz de Podemos en Madrid, también en la idea de que es una inmoralidad pactar con países que incumplen derechos humanos, aunque haya beneficios económicos para el país.

En el caso de Ruiz Huerta que en su artículo anti-saudi da clases de ‘cinismo', se le podría preguntar si recuerda cuando Pablo Iglesias justificaba trabajar para el Gobierno de Irán en que era un mal trago necesario para sacar adelante su proyecto (el programa ‘La Tuerka' como germen de Podemos, porque otras cadenas no querían adquirir sus servicios e HispanTV sí).

Es decir que en la escala de Podemos los derechos humanos están por encima de los beneficios laborales de los trabajadores de la Bahía en España o de los beneficiarios del comercio saudí en la población, pero en cambio están por debajo que el hecho de que Pablo Iglesias puede salir por la tele. Prioridades claras y coherencia ninguna.

¿Seguro que Ruiz Huerta y sus demás compañeros de Podemos quieren dar clases de cinismo? Una pena que ‘el incordiador' Gonzo no sacara ese tema. Y lo mismo vale por los digitales morados. Sin ir más lejos... ¿no hay unos cuantos accionistas de Público.es que algún negocio tienen con Qatar? Y si nos fiamos de Bieito Rubido, también algún que otro accionista de La Sexta tenía negocios en países no del todo democráticos.

Pero al margen del debate de la coherencia, está el debate de la claridad: Si Podemos, La Sexta, Wyoming, Sabatés, Gonzo y sus guionistas consideran una inmoralidad comerciar con Arabia Saudí porque es un país execrable, no tendría sólo que parecerles mal que se le venda armas, tendría que parecerles mal mantener relaciones diplomáticas con un Estado si les parece tan odioso. (Igual que se rompieron relaciones con Sudáfrica cuando los tiempos del apartheid)

¿Por qué no son valientes? Pidan categóricamente la ruptura de relaciones con este país desde sus altavoces o su posición se demostrara como mero teatro y postureo.

Aunque en el caso concreto de ‘El Intermedio' parece que tienen aún más manía a Arcadi Espada que a Arabia Saudí. Los guionistas - que cada vez se repiten más, otra vez con gracietas de ‘Fast and Furius', etc - hicieron salir a Dani Mateo pidiendo a El Mundo que despida a Espada. Una de las labores más tristes que pueden hacer a un profesional de medios. Y encima, tal petición mercenaria se la hicieron decir con eufemismos cursis "quizá este periodismo no debería tener cabida en El Mundo".

A Dani Mateo siempre le usan para este tipo de cosas chungas. Ya le hicieron en su día hacer una petición similar Salvador Sotres. Entonces el ‘gag' acababa con Dani Mateo cogiendo artículos y tirándolos a la basura ante las cámaras. Si siguen así pronto los guionistas harán a Mateo protagonizar algún gag en el que tenga que quemar públicamente algún periódico de línea adversa.

Se entiende que Gonzo y Dani Mateo no puedan cobrar lo mismo que Wyoming, pero tampoco hace falta que sus propios guionistas los maltraten tanto como en el último programa obligándoles a penosos espectáculos.