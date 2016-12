La 'progre' Mónica Oltra despide en Nochebuena a trabajadoras que ayudan a mujeres maltratadas

No están siendo unas buenas navidades para las decenas de trabajadoras de los centros Infodona a las que la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, despide al desmantelar la red existente en la actualidad y transferir las competencias a los ayuntamientos.



La portavoz de Igualdad del Grupo Popular en Les Corts, Blanca Garrigues, insta al Consell que preside Ximo Puig a "rectificar, cumplir lo aprobado por Les Corts y evitar el despido de las trabajadoras de los centros Infodona que viven en la angustia ante la incertidumbre de su futuro por el despido al que están abocadas.

"No es cierto que cada ayuntamiento vaya a tener cantidad suficiente para cubrir esta atención durante los doce meses como apunta la Generalitat. Los 25.000 euros previstos para cada municipio con centro Infodona solo cubrirán hasta septiembre. Estos nuevos centros municipales serán deficitarios para los consistorios y, lógicamente, solo atenderán a las personas usuarias de su población, no a las de las localidades próximas que no son de su competencia. Esta insuficiencia presupuestaria provocará en el futuro precariedad e inestabilidad en el trabajo porque no se sabe de su continuidad".



"Lo que no tiene sentido es que se desmantele un servicio que ya existe, y que en la actualidad funciona bien, para endosárselo a los ayuntamientos que aún no saben cómo llevarlo a cabo. De momento, la primera consecuencia de esta decisión unilateral y sin diálogo de Oltra es el despido de trabajadoras con mucha experiencia y la merma en la atención a las mujeres que padecen violencia de género".