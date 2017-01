La Policía considera muy grave la presencia del 'mosso espía' en Madrid

La presencia del Mosso d'Esquadra, grabando con una cámara, y sacando fotos, en una manifestación en Madrid, el pasado sábado 28 de enero de 2017, realizando según dicen, 'trabajos de inteligencia', ha desatado el enfado e indignación del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

El portavoz del SUP, Ramón Cosío, ha señalado que la presencia de este agente resulta injustificada, grave e incluso ilegal, fundamentalmente porque al ser un policía autonómico, no tiene ninguna competencia fuera de su territorio y además no se informó, como es obligado, ni a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil, de su presencia, actividad y fines de la misma.

Para colmo, el agente fue tan torpe en la ejecución de su labor, que despertó todas las sospechas en los policías de paisano que custodiaban y velaban por la seguridad de los ciudadanos en la manifestación contra la sentencia del Tribunal Supremo por el asalto a la librería Blanquerna.

El 'agente secreto' sacaba fotos y grababa vídeos de los manifestantes y policías, de forma totalmente descarada, y sin intentar disimular ni camuflar su labor en ningún momento. La policía procedió a su detención e interrogatorio, y en ese momento es en el que el hombre, explicó quién era y qué hacía, para asombro de los policías.



José María Benito, portavoz de a Unión Federal de Policia (UFP), ha afirmado que los servicios de información de Cuerpo Nacional de Policía, tenían constancia de un supuesto equipo de mossos que hacían estas labores de 'inteligencia' fuera de Cataluña, desde hace tiempo, y que se ha permitido por cuestiones puramente políticas. Benito cree que es importante que el ministerio del Interior tome cartas en el asunto y ponga todo en manos de la Fiscalía.



De momento, desde Cataluña se dice que todo esto es un 'cuento chino' o una simple fantasía, opinión que no comparte tampoco Antonio Labrado, secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), que ha calificado el caso como de extrema gravedad y ha instado al ministro Juan Ignacio Zoido a que pida explicaciones urgentes a la Generalitat.