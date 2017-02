Resaca sectaria de Carmena: riega de dinero a La Marea, la revista del inquisidor de laSexta

Manuela Carmena está empeñada en cargarse a los medios de comunicación que no le son afines. Y, de momento, ya que no puede prohibir la presencia de la prensa en sus actos públicos, trata de que internamente no llegue la pluralidad mediática recortando el gasto destinado para los periódicos tradicionales de papel.

Por lo pronto, la alcaldesa de Madrid despilfarra el dinero de los ciudadanos con la contratación de 20 suscripciones anuales a la revista mensual La Marea, de claro sesgo podemita y donde escribe el inquisidor de laSexta Noche, Antonio Maestre, cadena desde la que da lecciones a la casta.

¿Y quiénes están detrás de esta decisión? Pues entre ellos algunos podemitas caviar como los concejales de Fuencarral-El Pardo, Guillermo Zapata, o la edil de Tetuán, Montserrat Galcerán.

Como informa Okdiario, las Juntas Municipales de Chamartín, Carabanchel, Fuencarral-El Pardo, Latina, Salamanca y Tetuán han firmado expedientes para suscribir a centros municipales a la revista podemita La Marea y en otros casos también a Diagonal, de tirada quincenal.

Y ojo, que esta última revista, Diagonal, es una publicación que desaparecerá en breve y está en un proceso de transformación. Es posible que se paguen números que finalmente no se reciban a raíz de ese impasse.

Los jubilados y demás usuarios de los centros municipales tendrán así acceso tan solo a uno o dos diarios tradicionales de derecha (ABC y La Razón) frente a tres o cuatro de izquierdas, además de los deportivos. Por otra parte, algunos distritos también han cursado suscripciones a elDiario.es o Infolibre.