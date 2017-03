La concejal de IU al del PSOE: "Damos la subvención porque me sale del capullo"

La alcaldesa del municipio murciano de Moratalla, Cándida Marín (IU), declarará en condición de investigada el próximo 27 de marzo tras una querella por acoso laboral, lesiones y odio interpuesta por la secretaria del Ayuntamiento.

La denuncia, acompañada de grabaciones, relata el acoso. En uno de ellos deja en evidencia a otra miembro de la Corporación, la concejal de Educación, Juana María Abellán, también de Izquierda Unida.

Según explica Javier Chicote en 'ABC' este 17 de marzo de 2017, durante la Junta de Gobierno Local del pasado 15 de noviembre la edil se dirigió a Jesús Amo, portavoz del PSOE, en los siguientes términos:

«Vamos a dar una subvención antes porque me sale del capullo, no sé si te ha quedado claro ya. Es que me estás tocando los cojones, no vienes absolutamente a nada y vienes a dar por culo, estoy hasta los cojones de aguantarte, a mí me la suda que te guste o no te guste, anda y que te den por culo».