El 'procés' flojea: el 'no' gana por 4,2 puntos a los secesionistas

Los partidarios del 'no' a la independencia se imponen con un 48,5% a los partidarios de un Estado catalán (44,3%), rompiendo el empate técnico de los dos últimos barómetros del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, mientras que un 5,6% afirma que no lo sabe y un 1,6% no responde.

El director del CEO, Jordi Argelaguet, ha presentado este jueves en rueda de prensa este estudio, con un margen de error del +/-2,53% y 1.500 entrevistas realizadas del 6 a 21 de marzo, al inicio del juicio del caso Palau y tras las condenas por el 9N.

Argelaguet ha constatado que aumenta la distancia entre ambas respuestas: la cifra de los que quieren una Cataluña independiente es estable, mientras que se incrementa el porcentaje de los que están en contra porque se han sumado a esta opción los que antes no respondían, según él.

Respecto al barómetro de diciembre del año pasado, los partidarios bajan un punto --del 45,3 al 44,3%-- y los detractores suben dos --del 46,8 al 48,5%--.

Según el estudio, casi todos los que votarían a JxSí (90,9%) y la CUP (87,1%) querrían un Estado catalán; se decantarían por el 'no' casi todos los de Cs (96,9%), PSC (86,4%) y PP (96,5%); en cuanto a SíQueEsPot, un 51,9% votarían 'no', un 32,2% 'sí', un 12,1% no lo sabe y un 3,7% no contesta.

El barómetro pregunta por primera ve a los encuestados si estarían a favor de que se convoque un referéndum de independencia: un 50,3% dicen que sí lo harían, lo quiera o no el Gobierno central; un 23,3% lo harían solo si se acuerda con el Gobierno central; un 22,7% responden que en ningún caso; el resto se divide entre los que no saben (2,9%) o no responden (0,8).

A la pregunta de qué harían si se llevara a cabo sin acuerdo con el Gobierno, un 43,3% votarían a favor de la independencia; un 22,2% en contra; un 6,2% en blanco; un 20,7% se abstendría o no votaría; un 4,7% están indecisos; un 1,2% no responde, y un 1,7% votaría nulo.

Al preguntarse a Arguelaguet si eso significa que una gran mayoría de catalanes votaría en un referéndum, ha respondido que todo dependerá de cómo se pongan las urnas: si el Govern lo celebra "en un contexto de normalidad y con el compromiso de aplicar los resultados, habrá una mayor participación, porque la gente del 'no' iría a votar".

En su opinión, los partidarios de la independencia están movilizados desde hace tiempo pero los detractores aún no, por lo que "el resultado final de un referéndum dependerá de cómo se haga, y también de la capacidad de movilización de los dos campos".

Casi tres de cada cuatro votantes de SíQueEspot participaría en el referéndum unilateral, mientras que lo harían uno de cada dos votantes de Cs, PSC y PP.