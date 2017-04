La carta del alcalde de León que deja a Puigdemont como un trolero

El alcalde de León, Antonio Silván, le ha aclarado al presidente de la Generalitar, Carles Puigdemont, que el primer parlamento del mundo se constituyó en León -como reconoce la Unesco-, y no en Cataluña como aseguró en una conferencia pronunciada el 27 de marzo de 2017 en la Universidad de Harvard.

En esa ponencia, Puigdemont afirmó que Cataluña albergó antes que Inglaterra el primer parlamento del mundo, algo que el regidor castellano leonés le ha negado en una misiva que le ha enviado al presidente de la Generalitat, en la que le dice que León es la cuna del parlamentarismo.

En este conjunto normativo originario de León ya se reflejaron conceptos tan en vigor hoy en día como la protección de la persona y sus bienes, el escrupuloso cumplimiento de la ley a todos los estamentos sociales o la promesa del rey de no hacer guerra, ni paz, ni pacto a no ser con el consejo de los obispos, nobles y hombres buenos.

Quisiera aprovechar esta ocasión igualmente para invitarle a conocer in situ una realidad de la que los leoneses están profundamente orgullosos. Personalmente, me comprometo a mostrarle los lugares y hechos que ocurrieron en aquel año de 1188. Como representante de la ciudadanía, al igual que usted, considero que todos nos debemos servir de nuestra responsabilidad pública para unir y no para dividir, para respetar y no para menoscabar, para construir y no para separar. Considero que es nuestra obligación legal, moral y ciudadana.