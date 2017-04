Xavi hace campaña por Junqueras y Rufián: "Es increíble que en un país democrático se bloquee el derecho a decidir"

Según avanzan los años, y hay que irse labrando el futuro profesional fuera de los campos de juego, algunos deportistas van dando pasos en la dirección adecuada...para ellos.

Es el caso de Xavi Hernández, que hace no tanto, en concreto en el año 2008, convertido en uno de los emblemas de aquella Selección española campeona de la Eurocopa bajo la batuta de Luis Aragonés, incluso gritaba a los cuatro vientos que: "¡Qué viva España!".

Pero lejos quedan ya aquellos tiempos de fervor nacional.

Ahora Xavi ya está retirado de La Roja y del fútbol de élite y en ese sentido ha empezado a hacer guiños al independentismo catalán, como lo demuestran sus últimas declaraciones en el programa 'Fora de Sèrie' de TV3, la televisión pública catalana: "Es increíble que en un país democrático se bloquee el derecho a decidir".

La página 'Dolça Catalunya' ha transcrito las declaraciones del genial centrocampista a 'la televisión del régimen':

En España pasan cosas que son increíbles. Está un pueblo, que es Cataluña, tirado en la calle, que pide el dretadecidir, y resulta que están mirando allá, que no, que no, que la Constitución dice que no, yo esto no lo entiendo. (...)

Otra cosa es el fútbol (...) Yo estoy muy a favor del dretadecidir (...) Para mí ha sido un orgullo ir a la Selección española, no me escondo en absoluto, volvería a ir ahora mismo a la Selección española (...)

Lo que no quiero es pronunciarme públicamente en mis vertientes políticas (...) Pero lógicamente si hubiera selección catalana oficial los catalanes iríamos con Cataluña (...)

Si nos dijeran que somos un país (...) lógicamente debería haberla (...) Dependemos única y exclusivamente de los políticos, y nos preguntan a nosotros, y al final estás entre la espada y la pared (...) Por más que yo diga, yo no decido