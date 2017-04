El demoledor vídeo de 'Barcelona con la selección' que saca los colores a Ada Colau

La plataforma 'Barcelona con la Selección', asociación formada por un grupo de seis jóvenes y respaldada por 50.000 firmas, no se amilana a pesar de que el Ayuntamiento de Barcelona parece más dispuesta a apoyar a los vándalos que al deporte. Acaban de recibir la cuarta multa por falta de licencia del vehículo instalador: 1.802 euros del ala.

La primera sanción aludió a la falta de Plan de Autoprotección (recibida julio 2016), la segunda al espectáculo público sin licencia (septiembre 2016) y la tercera por estacionamiento (octubre 2016). Estas tres multas sumaban la cantidad de 10.000 euros, que fueron abonados gracias a la colaboración ciudadana.

Y en respuesta, los mentados, que fueron recibidos y apoyados la semana pasada en Madrid por personalidades como Javier Tebas (Presidente de La Liga), José Ramón Lete (Presidente CSD) y Alejandro Blanco (Presidente COE), han respondido ahora con un vídeo que pone los puntos sobre las íes, y saca tarjera roja a Ada Colau.

La asociación, se dirige por otra parte a la alcaldesa:

"Excelentísima Señora Colau, si el 23 de junio de 2016 el Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña nos concedió el permiso de concentración, amparado por la Constitución Española y sin embargo, usted y su equipo del Ayuntamiento -véase Sra. Elisenda Capera i Grifell, a quien le entregamos la "solicitud de licencia de ocupación de la via pública" para la instalación de pantalla gigante más escenario en la Plaza Cataluña- no nos dieron una respuesta en meses, ¿a razón de qué tantas sanciones? ¿Diez meses después de la instalación? ¿Usted es la alcaldesa del pueblo? ¡Basta ya!".

Recuerdan que "no se quemaron contenedores, no ocupamos de manera ilegal, no bloqueamos la vía pública, la plaza quedó impoluta, es decir: no hubo ningún incidente y prueba de ello es que el parte del Departamento de Interior fue positivo". Asimismo denuncian que

"en su día, la alcaldesa no tuvo la dignidad de personarse como acusación pública en las brutales agresiones de nuestras colaboradoras Ruth y María Rosa, pero con la de hoy es la cuarta vez que su Ayuntamiento se pone como objetivo dinamitar a la asociación. ¿Habrá quinta multa, habrá sexta? Parece que las iniciativas ciudadanas sólo son lícitas si defienden lo que a la alcaldesa le gusta. Estamos viendo como el Ayuntamiento de Barcelona apoya más a los vándalos que a los que promueven el deporte".

'Barcelona por la Selección' quiere que la ciudad condal cuente con la posibilidad de ejercer su libertad en apoyo de la Selección con gestos como la colocación de una pantalla gigante, en la que todos aquéllos que se sientan representados con el equipo español puedan celebrar unidos los encuentros deportivos.

Ahora, están organizando un crowfunding con el que pretenden recabar fondos para compensar las cuatro multas.